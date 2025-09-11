„Intel“ patvirtino „Arrow Lake Refesh“, o „Nova Lake“ procesoriai pasirodys 2026 m.
„Intel“ patvirtino savo planus išleisti „Arrow Lake“ atnaujintus procesorius. Anksčiau bendrovė pripažino, kad „Arrow Lake“ neatitiko lūkesčių ir jų našumas buvo mažesnis nei tikėtasi. Siekdama pagerinti rinkos reakciją, „Intel“ pristatė „Core 200S Boost“ ir bendradarbiavo su partneriais, kad palaikytų greitesnę DDR5 atmintį.
Tie, kurie laukia didelių pokyčių stalinių kompiuterių rinkoje, dabar gali tikėtis jų 2026 m. pabaigoje ir 2027 m. pradžioje. Tuomet „Intel“ planuoja išleisti „Nova Lake“ seriją. Taip pat planuojamas „Arrow Lake Refresh“, tačiau „Intel“ aiškiai nurodė, kad šis atnaujinimas skirtas užpildyti spragas stalinių kompiuterių įrangos asortimente, o ne tiesiogiai konkuruoti su AMD „Ryzen“ serija.
O jei pažvelgsime į x86 verslą, manau, kad turime stiprų produktų asortimentą asmeninių kompiuterių srityje. Turime keletą spragų, kurias turime užpildyti stalinių kompiuterių įrangos srityje. Bet, atvirai sakant, mes pasitikime savo planu. Kitais metais atnaujinsime „Arrow Lake“, o tai padės pradėti procesą stalinių kompiuterių įrangos srityje. Ir tada tai užbaigsime su „Nova Lake“, kai juos išleisime kitų metų pabaigoje, 2027 m.
— John Pitzer – „Intel“ korporacinių ryšių vyresnysis viceprezidentas
„Goldman Sachs Communacopia + Technology“ konferencijoje „Intel“ korporacinių ryšių viceprezidentas John Pitzer patvirtino, kad „Arrow Lake Refresh“ bus išleistas 2026 m. pirmoje pusėje esamoje LGA1851 platformoje. Tikimasi, kad šie lustai liks „Core Ultra 200“ prekės ženklo, o „Panther Lake“ 2026 m. pabaigoje pereis prie „Core Ultra 300“.
