„Fractal Design Epoch XL RGB TG“: didelis, bet mums patinkantis
Intro
Mūsų verdiktui dar vienas „Fractal Design“ korpusas. Šįkart didelis. Ką tik pristatytas „Epoch XL“ yra didesnis 2025 metų viduryje išleisto „Epoch“ variantas, didėjant vidaus tūriui ~13 litrų, iki 58. Didesnė talpa susijusi su pagrindiniu XL privalumu – 360 mm radiatoriaus palaikymu korpuso viršuje. Mažesnio „Epoch“ modelio viršuje telpa tik 240 mm radiatorius, paliekant vienintelę išeitį norint 360 mm – priekinių gamyklinių ventiliatorių demontavimą. Būtent noras naudoti 360 mm AIO ir neprarasti priekinių ventiliatorių yra esminė ir vienintelė priežastis rinktis XL modelį vietoje „originalaus“. Tai verčia mus pačius testavimo sąlygoms rinktis 360 mm AIO sistemą. Papasakosime, ar nekilo sunkumų montuojant sustorintą radiatorių turintį „ARCTIC Liquid Freezer III“, taip pat patikrinsime, ar viršutinis korpuso gaubtas blogina efektyvumą aušinant su AIO, ir ar reikia panikuoti dėl 1800 RPM galinčių pasiekti trijų „Momentum 14 RGB“ ventiliatorių.
Naujausi komentarai