„Gigabyte B650E AORUS Master“ su „G.SKILL Trident Z5“: kai X670E praranda prasmę

Intro

AM5 platforma po truputį tampa vis patrauklesnė – DDR5 atmintis palaipsniui pinga, be to, rinkoje randasi pagrindinės plokštės, turinčios ekonominį AMD A620 lustų rinkinį. Tačiau tokį combo palikime galimai ateities apžvalgai ir šiandien patyrinėkime rimtą ir brangų rinkinį. Neseniai flagmanu buvęs „Ryzen 9 7950X“ (nepaisant X3D modelio daugelis jį ir dabar vadins flagmanu) atsiras turbūt vienoje iš brangiausių B650E pagrindinių plokščių, konkrečiai „Gigabyte B650E AORUS Master“. Tai top pasirinkimas iš „Gigabyte“ stovyklos, savo kaina ir savybėmis perspjaunantis ne vieną X670(E) pagrindinę plokštę. Logiška, kad tokia ATX formato pagrindinė turės daugiau ko pasiūlyti nei ASUS mini-ITX modelis, nepaisant to paties idenitiško B650E lustų rinkinio. Visgi dvi turimos motininės plokštės padės objektyviai įvertinti CPU spartą, VRM temperatūras, 7950X spartinimo galimybes, taip pat įvertinsime krovimosi laikus, kurie buvo didelė problema AM5 platformos išleidimo metu. Galiausiai paieškosime jau paruoštų profilių, galinčių padėti paspartinti naudojamą „G.SKILL Trident Z5 RGB“ (2x 16 GB/ DDR5-6000) rinkinį.