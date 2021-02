11 kartos „Core“ procesorius bus galima nusipirkti nuo kovo 30 dienos

Pagaliau paaiškėjo kažkas oficialaus apie 11 kartos „Core“ procesorių išleidimo datą. Kiek seniau buvo kalbama, kad procesoriai bus išleidžiami kovo 15 dieną, bet ši data yra neteisinga. Dabar teigiama, kad „Intel“ savo partneriams pateikė oficialias datas, susijusias su „Rocket Lake-S“ procesorių išleidimu ir anonsu.

Kovo 16 dieną 11 kartos „Core“ procesoriai bus anonsuojami ir juos bus galima iš anksto užsisakyti. Realus išleidimas įvyks dar už dviejų savaičių, t.y., kovo 30 dieną. Tą pačią dieną sulauksime ir šių procesorių apžvalgų. „Intel“ sako, kad apžvalgas pavėlinti teko dėl kuriamo naujo mikrokodo, kuris bus išleidžiamas kovo mėnesį. Daugeliui vis tik keista, kodėl „Rocket Lake-S“ procesorių išankstiniai užsakymai turi vykti prieš apžvalgų skelbimą. Žmonės gi nežino, ką realiai perka.

Press – Product information unveil, includes pre-order and advertising – Mar. 16th, 2021, at 08:00 AM PT time

Performance review, benchmark, sales – Mar. 30th, 2021, at 06:00 AM PT time