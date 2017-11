„Asus“ pristato „ROG Strix XG32VQ“ 32″ lenktą monitorių (VA, 144 Hz, 1440p)

„Asus“ žaidėjams siūlo dar vieną didelį monitorių su lenktu ekranu. „ROG Strix XG32VQ“ tikrai vertas dėmesio, nes jis turi 31.5 įstrižainės lenktą ekraną su 2560 x 1440 rezoliucija. Išlinkis yra 1800R, o panaudota panelė yra VA. Bet tai dar ne viskas, monitorius turi 144 Hz atnaujinimo dažnį, 4 ms (GTG) atsako laiką ir palaiko „FreeSync“ technologiją. Kaip ir dera, stovas yra reguliuojamas, o apšvietimo mėgėjai gauna „AURA Sync“. Prie viso to, „ROG Strix XG32VQ“ dar padengia net 125 % sRGB spalvų gamos.

Žaidėjai dar gauna specialias „GameFirst“ funkcijas: profiliai įvairiems žaidimų žanrams, žaidimų kadrų skaičiuoklį ir dar daugiau.

„Asus ROG Strix XG32VQ“ turi tris vaizdo įvestis: DisplayPort 1.2, mini-DisplayPort 1.2 ir HDMI 1.4a.

Toks savybių rinkinys leis mėgautis žaidimais be jokių vaizdo plyšinėjimų, viską matant sklandžiai ir pritaikant prie savo sėdėsenos. Be to, lenktas ekranas leis į viską įsijausti dar stipriau. Gaila, bet „Asus“ kol kas neatskleidė kiek „ROG Strix XG32VQ“ kainuos parduotuvėse. Žiūrint į specifikacijas galime pasakyti – monitorius tikrai nebus pigus.