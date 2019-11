„Age of Empires 4“ žaidimo eigos treileris

Praėjusią savaitę, „Microsoft“ atskleidė „Age of Empires 4“ žaidimo eigos treilerį. Gaila, bet žaidimo išleidimo data vis dar neskelbiama. Jau praėjo daugiau nei dešimtmetis nuo paskutinės „Age of Empires“ žaidimo dalies išleidimo, tad šios frančizės fanai tikrai laukia „Age of Empires 4“ žaidimo.

„Age of Empires 4“ žaidimo veiksmas vyks viduramžiais, galėsime valdyti Anglų ar Mongolų civilizacijas.