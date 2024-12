„AGON by AOC“ išlaiko lyderio poziciją pasaulinėje žaidimų monitorių rinkoje

Amsterdamas, 2024 m. gruodžio 12 d. – „AGON by AOC“, AOC žaidimų monitorių prekės ženklas, džiaugiasi, kad per pirmus tris 2024 m. ketvirčius išlaikė pasaulinio žaidimų monitorių lyderio poziciją, tęsdamas puikų pasirodymą ir po 2022 bei 2023 metų triumfo. Jei tokie rezultatai bus užfiksuoti ir paskutinį šių metų ketvirtį, tai bus treti metai iš eilės, kai bendrovė užima pirmąją vietą. Remiantis naujausiais pirmų trijų 2024 m. ketvirčių „IDC Research – Gaming Tracker“ duomenimis, „AGON by AOC“ užima pirmąją vietą pasaulinėje žaidimų monitorių rinkoje.



Čempionų pasirinkimas – „AGON by AOC“.

Sėkmę lemiančios inovacijos

Inovacijų siekianti „AGON by AOC“ į kai kuriuos savo modelius įdiegė pažangius OLED ekranus ir „MiniLED“ foninį apšvietimą, kad vaizdo kokybė būtų geresnė, pasižymėtų aiškumu ir puikiu kontrastu. Tai – tik maža dalis to, ką daro „AGON by AOC“. Nuo taupiems žaidėjams skirtų universalių monitorių su aukštu atnaujinimo dažniu ir greitai reaguojančiais ekranais (AOC GAMING G4 serija), iki įtraukiančių itin plačių QD-OLED monitorių nepakartojamai žaidimų patirčiai (AGON PRO AG346UCD) ir inovatyvių esporto modelių su 540 Hz atnaujinimo dažniu (AGON PRO AG246FK) – „AGON by AOC“ monitorių asortimentas yra labai įvairus. Jis dalinamas į tris kategorijas: AOC GAMING, AGON, AGON PRO – mėgėjams, užkietėjusiems žaidėjams ir esporto profesionalams. Tai padeda užtikrinti, kad kiekvienas žaidėjas, nepriklausomai nuo jo galimybių ir poreikių, ras sau tinkamą aukštos kokybės žaidimų monitorių.

Dominavimas žaidimų arenoje

„AGON by AOC“ ir toliau įspūdingai žengia sėkmės keliu. „AGON by AOC“ tenkanti Europos rinkos dalis, CONTEXT duomenimis, nuolat auga: nuo 13,4 % 2022 m. iki 19,4 % 2023 m. Per pirmus tris 2024 metų ketvirčius ji pasiekė 21,3 %. Auga ne tik „AGON by AOC“ užimama rinkos dalis, bet ir pardavimai – 1-3-iame 2024 metų ketvirčiuose pasiektas 44,2 % pardavimų apimties augimas gerokai lenkia bendrą žaidimų monitorių rinkos augimą (29,9 %).

Pažymėtina, kad „AGON by AOC“ ir toliau pirmauja aukšto atnaujinimo dažnio monitorių sektoriuje ir siekia, kad 180 Hz atnaujinimo dažnis taptų nauju žaidimų monitorių standartu. Šiame segmente 1-3-iame 2024 metų ketvirčiuose bendrovė pasiekė didelį 131,3 % pardavimo apimčių augimą ir išlaikė tvirtas pozicijas, užsitikrindama 19,5 % rinkos dalį. 240 Hz ir aukštesnio atnaujinimo dažnio žaidimų monitorių segmente „AGON by AOC“ užima lyderio poziciją ir per šį laikotarpį užsitikrino 22,2 % rinkos dalį, o pardavimų apimtys, lyginant su 2023 m., išaugo 41,6 %. Toks nuolatinis lyderiavimas rinkoje rodo, kad „AGON by AOC“ geba patenkinti aukštus reikalavimus turinčių žaidėjų poreikius.

Be to, keletas naujų modelių išplėtė „AGON by AOC“ OLED žaidimų monitorių liniją, todėl OLED segmento pardavimai per pirmus devynis 2024-ųjų mėnesius išaugo 145,5 %, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais.

Padėka ir vizija ateičiai

Šis pasiekimas pabrėžia „AGON by AOC“ atsidavimą kokybei, naujovėms ir vaizdo kokybei bei sustiprina šio prekės ženklo pozicijas žaidimų monitorių segmento viršūnėje. Augant žaidėjų bendruomenei, „AGON by AOC“ įsipareigoja ir toliau siūlyti pažangiausius monitorius, atitinkančius griežtus žaidėjų reikalavimus visame pasaulyje.

Xeni Bairaktari, rinkodaros direktorė Europai, džiaugiasi tokiu žaidėjų pasitikėjimu: „Šiuo džiugiu metu norėtume nuoširdžiai padėkoti žaidėjų bendruomenei už nuolatinį pasitikėjimą „AGON by AOC“ patirtimi ir inovacijomis. Būtent žaidėjų bendruomenės entuziazmas įkvepia mus tobulėti ir pirmauti su inovatyviais, lūkesčius pranokstančiais žaidimų monitoriais.“

„AGON by AOC“ produktų ir verslo vadybininkas Césaris Acosta pabrėžia strateginę bendrovės kryptį: „Kiekvieną dieną stengiamės tobulinti žaidimų monitorius ir iš naujo apibrėžti pramonės standartus. Dabar, kai 180 Hz dažnis mums yra bazinis, džiaugiamės, kad didelę dalį mūsų pardavimų sudaro 240 Hz ir aukštesnio atnaujinimo dažnio monitoriai. Tai pabrėžia mūsų įsitikinimą, kad kiekvienas žaidėjas yra vertas galimybės mėgautis aukštu atnaujinimo dažniu, kad žaidimai būtų sklandesni ir labiau įtraukiantys.“