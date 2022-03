„AGON by AOC“ pasaulyje pripažinti „G2″ modeliai dabar su 165 Hz

Amsterdamas, 2022 m. kovo 22 d. – „AGON by AOC“ – vienas iš pirmaujančių pasaulyje žaidimų monitorių1 ir IT priedų prekės ženklų – praneša, kad itin vertinama „G2″ serija papildyta naujais modeliais su spartesnėmis IPS panelėmis. „AGON by AOC“ pristato keturis skirtingus modelius su reguliuojamo aukščio stovais ir USB šakotuvais (arba be jų), kurie pasižymi nauju padidintu 165 Hz atnaujinimo dažniu: „24G2SPU“, „27G2SPU“, „24G2SPAE“ ir „27G2SPAE“.

Žaidimai visiems

„AGON by AOC“ asortimente daugybė galimybių įvairiems žaidėjams. Paprastiems žaidėjams geriausiai tinka plokščios IPS panelės arba išlenktos VA panelės iš „G2″ serijos ir agresyvesnio 1000R išlinkio panelės iš „G3″ serijos. Tokie monitoriai kaip 60,5 cm/24″ „24G2U“ ir 68,6 cm/27″ „27G2U“ yra du geriausiai parduodami žaidimų monitoriai rinkoje, nes šie modeliai ambicingiems ir drąsiems žaidėjams siūlo išskirtinę vertę ir aukštą našumą. Abu monitoriai buvo įvertinti kritikų ir pelnė daugybę apdovanojimų, tokių kaip „Geriausias žaidimų monitorius“, kuriuos skyrė apžvalgininkai iš viso pasaulio.

Geriau, greičiau, stipriau

„AGON by AOC“ keliasi į kitą lygį ir atnaujino šiuos modelius su 165 Hz atnaujinimo dažniu. Kovo mėnesiopabaigoje pasirodysiantys „24G2SPU“ ir „27G2SPU“ pakeis „24G2U“ ir „27G2U“. Šie monitoriai turi ergonomiškus stovus, kuriais galima reguliuoti aukštį, pakreipimą, pavertimą stačiai ir pasukimą, todėl šiuos monitorius galima optimaliai išdėstyti, kad būtų užtikrinta geresnė žaidimų patirtis, taip pat žaidėjams suteikiama galimybė naudoti kelis ekranus kelių monitorių sąrankoje. „24G2SPU“ ir „27G2SPU turi integruotą 4 prievadų USB šakotuvą, todėl žaidėjai gali prijungti klaviatūras ir peles tiesiai prie monitoriaus ir taip sumažinti netvarką ant darbo stalo. Abiejuose šiuose modeliuose taip pat įrengti du 2 W garsiakalbiai.

Visuose modeliuose naudojamos IPS panelės su Full HD skiriamąją geba, todėl žaidėjai gali pasiekti aukštą kadrų spartą neapkraudami savo vaizdo plokštės. 165 Hz atnaujinimo dažnis užtikrina daug sklandesnę žaidimų patirtį nei 144 Hz, todėl žaidėjai įgauna konkurencinį pranašumą, kai situacija tampa karšta. 1 ms MPRT atsako laikas praktiškai pašalina vaizdo atsilikinėjimą ir susiliejimą, kad vaizdas būtų ryškus, o „Adaptive-Sync“ palaikymas pašalina strigimus ir vaizdo plyšimus naudojant kintamą atnaujinimo dažnį. Elegantiškas, tripusis berėmis modelių dizainas spinduliuoja žaidybine dvasia, puikiai dera prie šiuolaikinių mūšio stočių ir padidina kelių monitorių sąrankų universalumą.

Naudotajai, turintys kelių monitorių sąrankas, gali apsvarstyti paprastesnius monitorius. „AGON by AOC“ siūlo „24G2SPAE“ ir „27G2SPAE“ kaip pigesnius variantus be USB šakotuvo ir su paprastesniu stovu. „24G2SPU“ ir „27G2SPU“ yra identiški „24G2SPU“ ir „27G2SPU“ panelėms, tačiau turi mažiau funkcijų, todėl jie puikiai tinka dviejų ir (arba) trijų monitorių sąrankoms arba naudotojams, kurie jau turi monitorių laikiklius, pvz., „AOC AD110D0“ ir nori naudoti VESA laikiklį.

Visuose keturiuose naujuose modeliuose yra specialių žaidimų nustatymų, pavyzdžiui, „Game Color“ (sodrumui reguliuoti), „Dial Point“ (kryžminio taikiklio perdengimas tiksliam taikymuisi), „LowBlue“ režimas ilgesniems žaidimų seansams naktį, trys žaidimų režimai skirtingiems žanrams, pavyzdžiui, FPS, RTS, lenktynių, taip pat trys naudotojo pritaikomi režimai. Nauja, moderni OSD programinė įranga „G-Menu“ leidžia lengvai reguliuoti smulkias ekrano detales.

„AOC GAMING 24G2SPU“ ir „27G2SPU“ bus galima įsigyti nuo 2022 m. kovo baigos / balandžio mėn. už atitinkamai 249,00 € ir 299,00 € kainas..

„AOC GAMING 24G2SPAE“ ir „27G2SPAE“ bus galima įsigyti nuo 2022 m. liepos mėn., o jų kainos atitinkamai bus 229,00 € ir 279,00 €.