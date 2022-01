„AGON by AOC“ pristato „NVIDIA Reflex“ palaikančius 300 Hz QHD „AGON PRO“ žaidimų monitorių ir pelę

Amsterdamas, 2022 m. sausio 7 d. – Vienas iš pirmaujančių pasaulyje žaidimų monitorių ir IT priedų prekių ženklų „AGON by AOC“ didžiuojasi galėdamas pristatyti „AGON PRO AG274QGM“ – itin greitą mini LED monitorių. 68,6 cm (27 colių) „AG274QGM“ gali pasigirti IPS panele su QHD raiška (2560 x 1440 pikselių), didžiuliu 300 Hz atnaujinimo dažniu, „NVIDIA G-SYNC ULTIMATE“ palaikymu ir „NVIDIA Reflex Analyzer“. Be šio anksčiau minėto įspūdingo monitoriaus pristatymo, „AGON by AOC“ taip pat praneša, kad žaidimų pelė „AOC GAMING GM510″ dabar palaiko ir „NVIDIA Reflex“, kurią galima naudoti kartu su „AG274QGM“, kad žaidėjams būtų pateikti tikslūs sistemos delsos duomenys. Dabar žaidėjai gali ramiai dalyvauti varžybose ir žinoti, kad jų delsa yra mažiausia, kokia tik gali būti, o greitiems jųjų refleksams įranga nesutrukdys. Nepalikite anei gyvo kaulelio iš savo priešų!

„AGON PRO AG274QGM“

Žaidimas peržengiant ribas

Greito tempo žaidimų konkurencinėje aplinkoje, kurioje pergalė yra milisekundės klausimas, statymai yra kaip niekad dideli, o vienas neteisingai apskaičiuotas šūvis ar net nedidelis įvesties vėlavimas gali reikšti ankstyvą pralaimėjimą. Žaidimai, kuriuose naudojama „NVIDIA Reflex“ API, sumažins įvesties delsą dinamiškai sinchronizuodami „Geforce“ grafikos procesorių su centriniu procesoriumi, todėl žaidėjai galės greičiau įvykdyti iškeltas užduotis, geriau reaguoti ir tiksliau nusitaikyti. Be to, „NVIDIA Reflex Analyzer“ rinkinys gali veikti kartu su „NVIDIA Reflex“ palaikomais monitoriais ir įvesties įrenginiais, leisdamas naudotojams tiksliai matyti, kokia yra jų bendra sistemos delsa, ir leidžia jiems panirti į žaidimus žinant, kad jų kompiuteryje – mažiausia įmanoma delsa.

Keliant kartelę

„AGON PRO AG274QGM“ sukurtas būtent šiai konkurencingai ir kvalifikuotai auditorijai, kur svarbi kiekviena milisekundė. Šis ambicingas žaidimų monitorius siūlo išskirtinį 300 Hz atnaujinimo dažnį ir tik 1 ms GtG atsako laiką. „AG274QGM“ gali pasigirti QHD raiška (2560 x 1440 pikselių), kuri yra būtent tai, ko reikia, idant pasiekti aukštą kadrų dažnį ir didelį vaizdo tikslumą.

„AG274QGM“ plačios gamos IPS panelė užtikrina plačius žiūrėjimo kampus ir puikų spalvų tikslumą, paremtą patentuotu NVIDIA spalvų kalibravimu. Monitoriaus mini LED foninis apšvietimas susideda iš 576 pritemdomų zonų, leidžiančių monitoriui gauti „VESA DisplayHDR 1000″ sertifikatą dėl akį traukiančių ryškių vizualų ir sodrios tamsios spalvos, o visa tai suteikia naudotojui išties įtraukiančių vaizdų. Dėl savo 300 Hz atnaujinimo dažnio, „AG274QGM“ yra labai greitas mini LED monitorius. Be to, šiame modelyje įdiegta „NVIDIA G-SYNC ULTIMATE“ technologija, leidžianti naudotojams naudotis kintamo atnaujinimo dažnio pranašumais, taip išvengiant vaizdo trūkčiojimo ir plyšinėjimo. Be to, jis sumažina įvesties delsą, net kai įjungtos didelio tikslumo funkcijos, tokios kaip tikroviškas HDR. Integruotas G-SYNC modulis siūlo kintamą greitį, kai pikselių jautrumas yra optimizuotas atsižvelgiant į atnaujinimo dažnio pokyčius. „AG274QGM“ leidžia žaidėjams mėgautis nuostabia žaidimo patirtimi be jokio vaizdo dvejinimosi esant mažiau nei idealiam kadrų kiekiui.

Be to, „AG274QGM“ turi „NVIDIA Reflex Analyzer“. Šis modulis aptinka spragtelėjimus iš žaidimų pelės ir matuoja laiką, kol ekrane pasikeičia pikseliai (pvz. dėl žaidime panaudotos šviesinės granatos). Norint suteikti kasdieniniam naudojimui daugiau lankstumo, „AG274QGM“ turi keturis USB 3.2 prievadus, suteikiančius naudotojams tiesioginį išorinių įrenginių, pvz., klaviatūros ar pelės, ryšį. Žalia spalva pažymėtas USB prievadas tarp jo jungčių yra skirtas prijungti „NVIDIA Reflex Analyzer“.

„AGON by AOC“ taip pat atkreipia dėmesį į kitą žaidimų pelę, kuri palaiko „NVIDIA Reflex“ funkciją. 2021 metais išleidusi abejoms rankoms patogią žaidimų pelę „GM500″, „AOC by AGON“ dabar pristato naują „AOC GAMING GM510″ „NVIDIA Reflex“ pelę. Ši nepaprasta dešiniarankiams skirta pelė gali pasigirti neįprastu korio raštu, suteikiančiu dangišką pojūtį naudotojui. Dėl šios unikalios formos ir struktūros pelė yra tiesiog lengvutė (58 g). Sumažėję kontaktiniai taškai ir „kvėpuojantis“ pelės dizainas padaro ją daug patogesnę valdymui. Įmontuotas aukštos kokybės „Pixart PMW3389″ jutiklis ir patvarūs „Kailh“ jungikliai, skirti 80 milijonų paspaudimų, „AOC GM510″ siūlo tikrą 16 000 DPI, 50 g pagreitį ir 400 colių per sekundę sekimo tikslumą. Dėl šių savybių tai yra didelio tikslumo įrankis tinkamas konkurencingiems žaidėjams.

Kadangi abu šie produktai palaiko „NVIDIA Reflex“, pelę „GM510″ galima prijungti prie „AG274QGM“ skirto „Reflex“ USB prievado, todėl žaidėjai iškart gauna tikslų grįžtamąjį ryšį apie sistemos delsą. Konkurencingame žaidimų pasaulyje, kuriame reakcijos laikas ir mažas delsimas yra nepaprastai svarbūs, „AG274QGM“ ir „GM510″ bus geriausi žaidėjo komandos draugai. Taip aprūpinti žaidėjai gali lengvai išspręsti bet kokias sistemos delsos problemas ir pagerinti savo sistemų našumą, gavę tiesioginį grįžtamąjį ryšį. Greito tempo, aukšto dinamiškumo žaidimai konkurencinėje aplinkoje niekada nebuvo tokie įtraukiantys kaip dabar!

„AGON PRO AG274QGM“ prieinamumas ir gamintojo nustatyta kaina kol kas nėatskleidžiami.

„AOC GAMING GM510″ pelę jau galima įsigyti už 39.90 € rekomenduojamą kainą.