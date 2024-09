„AGON by AOC“ pristato „Porsche Design AOC AGON PRO PD34“ monitorių

Menas būti galingu. Įspūdingo dydžio ir neįtikėtino tikslumo panoraminis vaizdas

Štutgartas/Amsterdamas, 2024 m. rugsėjo 18 d. – „Porsche Design“ ir vienas iš pasaulyje pirmaujančių žaidimų monitorių1 ir IT priedų prekės ženklų „AGON by AOC“ pristato naują bendrą projektą – žaidimų monitorių „Porsche Design AOC AGON PRO PD34“. Šiame naujame lenktame 34 colių (86,36 cm) QD-OLED žaidimų monitoriuje susipina „Porsche Design“ stilius ir „AGON by AOC“ patirtis kuriant pažangiausias ekranų technologijas. Itin platus PD34 ekranas su 1800R išlenkimu atitinka griežtus profesionalų ir entuziastų reikalavimus, siūlydamas galios, tikslumo ir stiliaus derinį, kuris atspindi abiejų prekės ženklų istoriją. „Porsche Design“ sukūrė PD34 dizaino koncepciją, įkvėptą kultinio „Porsche 911”. PD34 pakelia kartelę visiems itin platiems monitoriams, nes idealiai suvienija formą ir aukščiausios klasės funkcionalumą.

Sukurtas tobulam vaizdui ir pergalėms

PD34 pagrindas – kruopščiai sukurtas 34 colių QD-OLED ekranas, pasižymintis UWQHD (3440 x 1440) raiška ir 21:9 kraštinių santykiu. Šis itin platus ekranas tinka tiek žaidimams, tiek profesionaliam darbui. Išskirtinio 0,03 ms atsako laiko („GtG“) ir stulbinančio 240 Hz atnaujinimo dažnio dėka PD34 judesius atkuria labai aiškiai, o jo greitis primena „Porsche“ automobilių inžinerijos tikslumą. Šis derinys leidžia monitoriui atvaizduoti labai sklandžius krištolo aiškumo judesius net ir sudėtingiausiuose esporto scenarijuose. Tai iš tikrųjų gali suteikti žaidėjams pranašumą, kai varžybose svarbi kiekviena detalė ir kiekviena sekundės dalis.

Galia kiekviename pikselyje

PD34 pasižymi įspūdinga vaizdo kokybe. Maksimalus 1000 nitų ryškumas kartu su „VESA DisplayHDR True Black 400” sertifikatu užtikrina išskirtinį vaizdą ir praktiškai begalinį kontrasto santykį, nes QD-OLED technologija atskirai apšviečia kiekvieną pikselį. Šis ekranas gali atkurti 1,07 milijardus spalvų, apimančių 100 % sRGB, 99 % „AdobeRGB“ ir 99 % kino teatrams skirtos DCI-P3 spalvų erdvės. Be to, spalvų tikslumas buvo sukalibruotas gamykloje. Dėl savo spalvų PD34 tinka ir nepakartojamoms žaidimų sesijoms, ir profesionaliam darbui su spalvomis tokiose srityse kaip grafikos dizainas ir vaizdo įrašų redagavimas.

Suprojektuotas sklandžiam veiksmui

Trumpas PD34 įvesties vėlavimas kartu su „Adaptive-Sync“ technologija, įskaitant „AMD FreeSync Premium Pro“ sertifikatą ir suderinamumą su NVIDIA G-SYNC, užtikrina labai sklandų vaizdą. Ši technologija pašalina vaizdo trūkčiojimą ir striginėmą. Rezultatas – žaidimai ir darbas ne tik vizualiai stulbina, bet ir įtraukia. Tai pažymi ir „VESA ClearMR 13000“ sertifikatas, nurodantis aukščiausio lygio judesių aiškumą. PD34 turi ir specialiai žaidimams skirtų funkcijų: kadrų skaitiklį ir išmanų taikiklį, kurio spalva kinta priklausomai nuo fono.

Garsiausių pagyrų vertas dizainas

Kuriant PD34 įkvėpimo semtasi iš kultinės „Porsche“ dizaino kalbos. Aptakus šio monitoriaus profilis ir aukštos kokybės medžiagos atspindi „Porsche“ automobilių salonų ir kėbulo konstrukciją. 21:9 ekrano kraštinių santykis primena platų, į vairuotoją nukreiptą prietaisų skydelį, o monitoriaus valdikliai yra tokie intuityvūs kaip mygtukai automobilio centrinėje konsolėje. Be to, PD34 monitoriaus dizainą išplečia smėliuoto aliuminio stovas, primenantis 911 vairą ir ratų stipinus, o monitoriaus nugarėlę įkvėpė automobilio grotelės. Reguliuojamo aukščio (130 mm amplitudėje) stovas, leidžiantis pakreipti ir pasukti monitorių, padeda naudotojams rasti optimalią žiūrėjimo padėtį – panašiai kaip reguliuojant vairuotojo sėdynę. PD34 turi ir AOC „Light FX“ su 15 skirtingų RGB apšvietimo režimų – tai leidžia susikurti svaiginančiai įtraukiančią žaidimų aplinką.

Valdymo centro vertas ryšys

PD34 turi daug jungčių, kurios naudingos bus ir ateityje. Šio monitoriaus korpuse yra du HDMI 2.1 lizdai šios kartos konsolėms, vienas „DisplayPort“ 1.4 lizdas, trys USB 3.2 įvestys ir viena USB 3.2 išvestis ir vienas USB-C 3.2 „Gen 2“ lizdas su 65 W galia prijungtų įrenginių įkrovimui. Integruotas KVM jungiklis ir „Picture-by-Picture“ (PbP) režimas suteikia papildomo universalumo daug užduočių vienu metu atliekantiems profesionalams. PD34 monitoriaus funkcijas ir nustatymus galima lengvai rasti AOC „G-Menu“ programoje tiesiai darbalaukyje.

Akustinis meistriškumas

Du integruoti 8 W garsiakalbiai, turintys DTS sertifikatą, leidžia be papildomos įrangos (pavyzdžiui, ausinių) mėgautis garsu, kuris praturtina PD34 vaizdo kokybę.

„Porsche Design AGON PRO PD34“ galima įsigyti nuo 2024 m. rugsėjo 18 d. Monitorius prieinamas „Porsche Design“ parduotuvėse ir specializuotose mažmeninės prekybos vietose, taip pat internetu Porsche-design.com ir atrinktose internetinėse parduotuvėse. Gamintojo rekomenduojama kaina – 1 199,00 EUR.