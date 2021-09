„AGON by AOC“ toliau didiną savo profesionalios žaidimų įrangos asortimentą

Patirkite legendinį pojūtį žaidimo metu:

atraskite naujus „AGON PRO“ esports monitorius su HDR, HDMI 2.1 ir 1 ms GtG atsako laiku

Amsterdamas, 2021 m. rugsėjo 16 d. – Vienas iš pirmaujančių pasaulyje žaidimų monitorių1 ir IT priedų prekės ženklų „AGON by AOC“ neseniai pristatė naują produktų kategoriją, skirtą reikliausiems ir konkurencingiausiems žaidėjams ir e-sportininkams: „AGON PRO“. Dabar asortimentas papildytas dviem išskirtinių specifikacijų modeliais: 31,5 colio (80 cm) „AG324UX“ (4K @ 144 Hz) su HDR400 ir 27 colių (68,6 cm) „AG274FZ“ (FHD @ 260 Hz). Abiejuose modeliuose yra IPS panelė, užtikrinanti ryškias spalvas, bei abu modeliai turi 1 ms GtG atsako laiką, užtikrinantį ypač sklandų vaizdą be vėlavimo ir susiliejimo.

„AGON PRO AG324UX“: 4K raiška, 144 Hz atnaujinimo dažnis, 1 ms GtG ir HDR400 palaikymas

Žaidimų bendruomenės legendos pagaliau gaus jų vertą legendinę įrangą. Idant pasiektų pergalę mūšio lauke, legendos nepriima jokių kompromisų ir jiems reikalinga aukščiausio lygio įranga, kokia tik gali egzistuoti. Naudodami naujus „AGON PRO“ modelius iš „AGON by AOC“, esporto profesionalai, profesionalūs vaizdinio turinio transliuotojai bei užkietėję žaidėjai pastebės, kad šie ekranai tiesiog nepaliks nei vieno abejingu.

31,5 colio „AG324UX“ siūlo apdovanojimus pelniusį („Reddot Design“ apdovanojimas) 3 pusių berėmį dizainą. Jo didelio našumo IPS panelė su įgimta 4K raiška (3840 x 2160) gali pasiekti 144 Hz atnaujinimo dažnį (naudojant „DisplayPort 1.4″ su DSC). Dėl HDMI 2.1 jungties monitorius yra pilnai suderinamas su naujos kartos konsolėmis, palaikančiomis 4K @ 120 Hz. Su „AG324UX“ 1 ms GtG ir MPRT atsako laiku, žaidėjai patirs greito ir kokybiško žaidimo jausmą be vaizdo dvejinimosi ir be tokių problemų kaip vaizdo plyšinėjimas ar vėlavimas, nes palaiko „AMD FreeSync Premium Pro“ ir NVIDIA G-Sync“ technologijas. „AG324UX“ taip pat siūlo išskirtinę spalvų paletę su 1,07 milijardo spalvų ir palaiko 99,8% DCI-P3 diapazono, taip pat palaiko DisplayHDR 400 režimą, kurio dėka vaizdai visuomet atrodo tikroviški. Norėdami sukurti tobulą garso ir vaizdo patirtį, monitorius siūlo 8 W stereofoninius garsiakalbius su DTS.

Puikiai tinkantys profesionaliems vaizdinio turinio transliuotojams, Šiame dideliame 31,5 colių monitoriuje yra USB-C jungtis su 90 W įkrovimo galia mobiliais įrenginiais, o „Picture-by-Picture“ režimas leidžia naudotojui maksimaliai išnaudoti platų 31,5 colio ekraną. Su periferiniais įrenginiais, prijungtais prie monitoriaus 4 prievadų USB 3.2 šakotuvo, ir dėl įmontuoto KVM jungiklio, žaidėjai gali naudoti vieną klaviatūrą ir pelę, kad valdytų du kompiuterius (pvz., stalinį/nešiojamąjį kompiuterį ar transliacijoms skirtą kompiuterį).

Kad naudotojai galėtų išreikšti savo unikalų stilių, monitorius siūlo RGB apšvietimą tiek priekyje, tiek gale, taip pat AGON logotipo projektorių. Tvirtas monitoriaus stovas siūlo platų aukščio, pasukimo ir pakreipimo reguliavimą, kad būtų užtikrinta optimali ergonomiška padėtis. Norėdami greitai sureguliuoti ekrano nustatymus skirtingiems žaidimų žanrams, žaidėjai gali patogiai naudoti pridedamą „QuickSwitch“ laidinį nuotolinio valdymo pultą arba „G-Menu“ programinę įrangą, o monitoriaus meniu siūlo žaidimams naudingas funkcijas, tokias kaip „Game Colour“ (sodrumas), „Shadow Control“ (šešėlių valdymas), kadrų skaitiklis ir „Dial Point“ (taikiklio perdanga ekrane).

27 colių „AG274FZ“ siūlo puikias specifikacijas FPS gerbėjams. Ši greitas IPS panelia su natūralia FHD raiška (1920 x 1080) užtikrina 240 Hz atnaujinimo dažnį (per DP 1.4), kurį galima pakelti iki 260 Hz, ir 1 ms GtG atsako laiką. „AG274FZ“ pasitelkia tą patį apdovanojimą pelniusį dizainą, turi šešėlių skydą ir tą patį tvirtą, reguliuojamo aukščio stovą. Naudotojas pagal savo poreikius gali pritaikyti RGB apšvietimą, „QuickSwitch“, leidžia lengvai reguliuoti monitoriaus meno, du 5 W garsiakalbiai su DTS garsu ir 4 prievadų USB šakotuvas dar labiau padidina šio modelio patogumą ir universalumą. Siekiant išvengti vaizdo delsimo bei vaizdo plyšinėjimo, monitorius palaiko „Adaptive-Sync“ technologiją. Dėl ryškių, natūralių spalvų monitorius aprėpia 110,5% sRGB spektro, o DisplayHDR 400 skirtas dideliam dinaminiam diapazonui užtikrinti.

Naujausius „AGON PRO“ modelius bus galima įsigyti nuo 2021 m. Rugsėjo mėn už toliau pateiktą rekomenduojamą mažmeninę kainą: „AG324UX“ – 1139 € ir „AG274FZ“ – 489 €.

