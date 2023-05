„AGON by AOC“ užsitikrino pirmąją vietą tarp geriausių žaidimų monitorių prekės ženklų pasaulyje

Amsterdamas, 2023 m. gegužės 9 d. – „AGON by AOC“ – pirmaujantis žaidimų monitorių ir IT priedų prekės ženklas – su pasididžiavimu skelbia, kad pagal „IDC Quarterly Gaming Tracker“ ketvirtojo 2022 m. ketvirčio ataskaitą užima pirmąją vietą pasaulyje tarp žaidimų monitorių prekės ženklų. Į žaidimus orientuotas ekranų specialisto AOC prekės ženklas „AGON by AOC“ aplenkė savo konkurentus ir užėmė pirmąją vietą pasaulinėje žaidimų monitorių rinkoje dėl savo siūlomų pažangiausių technologijų (pvz., „MiniLED“ ir „DisplayHDR 1400″), išskirtinių savybių (tokių kaip 360 Hz atnaujinimo dažnis) ir tvirto įsipareigojimo užtikrinti geriausią žaidimų patirtį. Praėjusiais metais „AGON by AOC“ pristatė penktos kartos AGON monitorius su atnaujintu dizainu ir greitais, staigiai reaguojančiais ekranais, taip pat diegė visiškai naujas technologijas savo AGON PRO linijoje.

„AGON by AOC“: aukščiausios kokybės žaidimų patirtis visame pasaulyje

Anna Stefańczyk, AOC pasaulinės rinkodaros vadovė, pakomentavo: „Džiaugiamės galėdami tapti geriausiu žaidimų monitorių prekės ženklu pasaulyje. Tai nebūtų įmanoma be neįtikėtinos žaidimų scenos ir klientų visame pasaulyje paramos – jie ištikimai pasitiki mūsų patirtimi pristatant išskirtinius gaminius už puikią kainą. Augdami toliau esame pasiryžę rinkai pateikti daugiau inovatyvių gaminių, pritaikytų prie margos žaidėjų bendruomenės pageidavimų.“



„AGON by AOC“ siūlo platų žaidimų monitorių asortimentą, kuris savo trimis kategorijomis įtiks įvairiausio tipo žaidėjams:

– AOC GAMING: Šie monitoriai, skirti pradedantiesiems ir užkietėjusiems žaidėjams, tiks visiems – nuo turinio kūrėjų ir streamer’ių iki tų, kurie mėgaujasi atradimo ir nuotykių jauduliu. AOC GAMING linija pabrėžia pačios žaidimo patirties svarbą ir siūlo įvairias galimybes, kurios atitinka skirtingas žaidėjų nuotaikas ir pomėgius. AOC GAMING kategorija didžiulei pradedančiųjų ir mėgėjų kalibro žaidėjų auditorijai siūlo į vertę orientuotus aukštos kokybės, puikių savybių monitorius, tokius kaip garsieji 24G2SPU/BK, 25G3ZM/BK ar U28G2XU2/BK.

– AGON: AGON asortimentas pritaikytas ne tik tiems, kuriems kompiuteriniai žaidimai tėra laiko praleidimo būdas, bet ir užkietėjusiems žaidėjams, todėl jis taps puikiu pasirinkimu besivaržantiems žaidėjams, kurie siekia tapti žaidimų scenos herojais kaip jų mėgstami streamer’iai ar geriausi esporto atletai. Savo puikiu dizainu ir naudingomis papildomomis funkcijomis AGON monitoriai užtikrina sklandžią ir įtraukiančią patirtį daugelio žaidėjų esporto žaidimuose, pvz., šaudyklėse ir MOBA žaidimuose. Tarp AGON 5-os kartos monitorių yra naujas 32 colių AG325QZN/EU su 240 Hz atnaujinimo dažniu ir vos 1 ms „GtG“ atsako laiku, todėl žaidėjai gali atskleisti savo refleksų greitį ir gebėjimą žaibiškai priimti sprendimus.

– AGON PRO: Sukurti aukščiausios klasės žaidėjams, AGON PRO monitoriai pasitarnauja aukšto lygio turinio kūrėjams, influenceriams ir profesionaliems esporto atletams, tokiems kaip garsios „G2 Esports“, RNG ir „Furia Esports“ komandos, kurias remia „AGON by AOC“ ir kurios reikalauja geriausių žaidimų technologijų. Šiuos asmenis motyvuoja varžybos, jie siekia asmeninių rekordų ir ieško puikių funkcijų, išskirtinių savybių ir neprilygstamos kokybės, kad galėtų atsiduoti savo aistrai žaidimams. AGON PRO monitoriai užtikrina neprilygstamą patirtį žaidžiant populiarius esporto, šaudyklių, MOBA ir panašius žaidimus, o monitorių asortimente yra ir ypatingų modelių, tokių kaip „League of Legends“ dizainu pasižymintis AG275QXL. AGON PRO monitoriuose įdiegtos pažangiausios technologijos, tokios kaip „MiniLED“ apšvietimas, leidžiantis pasiekti maksimalų 1000 nitų ryškumą ir lokalizuotas užtamsinimo zonas (AG274QZM), ar aukštas, iki 360 Hz, atnaujinimo dažnis, ir tokie profesionalūs įrankiai, kaip, pavyzdžiui, „NVIDIA Reflex Analyzer“ (AG254FG). Dėl integruotų funkcijų, tokių kaip KVM jungiklis ir USB-C (AG324UX), šie modeliai gerina turinio kūrėjų ir profesionalų produktyvumą, o įtraukti priedai, tokie kaip „Screen Shield“ (kai kuriuose modeliuose) arba „QuickSwitch“ valdiklis, labai pagerina žaidimų patirtį tiek esporto turnyruose, tiek žaidžiant patogiai įsitaisius savo svetainėje. Laukite AGON PRO 6-os kartos monitorių, kurie suteiks ilgai lauktas technologijas žaidėjams visame pasaulyje.

„AGON by AOC“ nuoširdžiai dėkoja žaidimų bendruomenei ir klientams už jų pasitikėjimą ir nuolatinę paramą. Prekės ženklas įsipareigoja ir toliau nepailsdamas siekti naujovių, užtikrindamas, kad žaidėjai turėtų geriausius įrankius savo mėgstamiems žaidimams įveikti.