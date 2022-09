„Amazon“ valdoma IMDB platforma slepia blogas „Rings of Power“ apžvalgas

„Amazon“ neseniai išleido pirmąsias dvi didelio biudžeto serialo „The Lord of the Rings: The Rings of Power“ serijas, tačiau susidūrė su žiūrovų kritikos banga. Dėl to bendrovei teko laikinai įšaldyti prieigą prie reitingų.

Kol kas „Amazon Prime Video“ transliacijų platforma nerodo reitingo nei registruotiems naudotojams, nei mobiliojoje programėlėje. Šaltinių teigimu, apribojimai buvo įvesti 72 valandoms, siekiant kovoti su daugybe neigiamų atsiliepimų apie produktą dėl tariamų kultūrinių ar politinių problemų, o ne dėl jo tikrosios serialo kokybės. Šis laikas padės atsijoti trolius ir įsitikinti, kad kiekviena apžvalga yra teisėta. Beje, remiantis vidine informacija, „Prime Video“ šią vasarą tokią politiką nustatė visoms savo laidoms.

Be to, IMDb (priklausanti „Amazon“) pradėjo šalinti neigiamas ir net apskritai neutralias apžvalgas, todėl serialo reitingai kyla. Norint paskaityti komentarą su žemesniu nei 6 žvaigždučių reitingų to padaryti nepavyks, nes visi tokie komentarai yra paslėpti.

Tačiau kitose platformose situacija visai kitokia. Pavyzdžiui, „Rotten Tomatoes“ svetainėje „The Lord of the Rings: The Rings of Power“ naudotojų įvertinimas siekė tik 35 %, o „Metacritic“ – 2,3 balo iš 10.