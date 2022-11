AMD atskleidė 2022 m. trečio ketvirčio finansinius rezultatus

AMD atskleidžia, kad trečiame 2022 metų ketvirtyje gavo mažiau pajamų nei planavo, bet nepaisant to per tris mėnesius kompanijai pavyko sugeneruoti 5,565 mlrd. JAV dolerių, o tai yra 29 % didesnė suma nei prieš metus. Grynasis AMD pelnas trečiame ketvirtyje siekė tik 66 mln. JAV dolerių, tai yra dėl to, kad didėjo pinigų suma skiriama moksliniams tyrimams, be to, buvo užbaiginėjamas „Xilinx“ įsigijimas. Dėl to pelnas šiais metais buvo net 93 % mažesnis nei prieš metus.

AMD planuoja, kad ketvirtame ketvirtyje gaus apie 5,5 mlrd. JAV dolerių pajamų. Ši prognozė yra su 300 mln. paklaida. Pilną AMD finansinę ataskaitą galite rasti čia.