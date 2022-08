AMD atskleidė antro ketvirčio finansinius rezultatus

Vakar AMD atskleidė kaip kompanijai sekėsi antrame 2022 metų ketvirtyje. AMD tikrai negali skųstis, nes pajamos per tris mėnesius siekė 6,550 mlrd. JAV dolerių, o tai yra net 70 % padidėjimas lyginant su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus. Priminsime, kad pirmame šių metų ketvirtyje AMD pajamos siekė 5,887 mlrd. JAV dolerių. AMD pelno grafa neatrodo taip blizgančiai kaip galėtume tikėtis, visa tai dėl to, kad stipriai padidėjo veikimo išlaidos. Dėl to pelnas antrame ketvirtyje siekė 447 mln. JAV dolerių, o tai yra 37 % mažesnė suma nei prieš metus. Pirmame šių metų pirmame ketvirtyje AMD pelnas siekė 786 mln. JAV dolerių.

Pilną AMD finansinę ataskaitą rasite čia.