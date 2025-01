AMD atskleidė du „Ryzen 9000X3D“ serijos procesorius

AMD išplėtė „Ryzen 9000X3D“ stalinių kompiuterių procesorių seriją, kurioje suderinta „Zen 5“ mikroarchitektūra ir „3D V-Cache“ technologija, pristatydama du didelio branduolių skaičiaus modelius – „Ryzen 9 9950X3D“ ir „Ryzen 9 9900X3D“. 9950X3D yra 16 branduolių/32 gijų lustas, o 9900X3D – 12 branduolių/24 gijų.

Nors buvo kalbų, kad abu šių procesorių CCD gaus papildomą spartinančiąją atmintį, bet kaip ir pirmtakuose, X3D atminties gauna tik vienas iš branduolių lustų. Tačiau yra vienas esminis skirtumas. AMD „Zen 5“ „3D V-Cache“ pertvarkė taip, kad ji būtų ne virš, o po CCD. Dėl to branduoliai gali pasiekti tokį patį dažnį kaip ir be papildomos spartinančiosios atminties. Be to, AMD stengėsi patobulinti programine įranga pagrįstą OS planavimo optimizavimą taip, kad produktyvumo programos naudotų bet kurį iš CCD, o žaidimai rinktųsi branduolius su „3D V-Cache“.

„Ryzen 9 9950X3D“ bazinis dažnis yra 4,30 GHz, o boost dažnis – iki 5,70 GHz, jo TDP – 170 W. „Ryzen 9 9900X3D“ bazinis dažnis yra 4,40 GHz, o didžiausias dažnis – 5,50 GHz (120 W TDP). AMD teigia, kad „Ryzen 9 9950X3D“ ir 9900X3D bus galima įsigyti 2025 m. I ketvirtį.