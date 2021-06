AMD FSR veiks su RX 480 ir RX 470 vaizdo plokštėmis

AMD „Computex“ renginio metu atskleidė „FidelityFX Super Resolution“ (FSR) technologiją ir tada buvo pranešta, kad ją palaikys RX 6000, RX 5000, RX 500 ir „RX Vega“ serijos vaizdo plokštės. FSR taip pat palaikys APU procesoriai, turintys „Vega“ grafiką. Po šio pranešimo daugeliui kilo klausimas, kodėl FSR nepalaikys RX 480/470 vaizdo plokštės, nes jos yra tos pačios „Polaris“ architektūros kaip ir RX 500 serija. Kilus susidomėjimui dėl palaikymo AMD suskubo pranešti, kad FSR tikrai galės naudoti ir turintys RX 480/470 vaizdo plokštes. Ši informacija jau artimiausiu metu turi atsirasti AMD tinklapyje.

I just wanted to pass on the news that we are updating the list of compatible AMD graphics for FidelityFX Super Resolution (FSR) to include Radeon RX 470 and RX 480.

We expect the website to be updated with this information sometime soon and we wanted to make sure you were aware.

Looking forward to having you all try FSR out on the 22nd. ✌️

— Mickey Molad, AMD Community Manager