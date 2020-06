AMD galimai nukelia „Zen 3“ procesorių išleidimą į 2021 metų pradžią

Taivane pasirodė straipsnis, kuris teigia, kad AMD pakeitė planus ir „Zen 3“ architektūros procesorių išleidimą nukėlė į 2021 metų pradžią. Tai reiškia, kad „Zen 3“ (Ryzen 4000) procesoriai turėtų būti išleidžiami „CES 2021“ parodos metu. Procesorių išleidimas atidedamas ne dėl techninių nesklandumų, bet tiesiog dėl per mažos konkurencijos iš „Intel“. Esami „Ryzen 3000“ serijos procesoriai yra labai gerai perkami ir jų išleisti į pensiją AMD dar nenori. Kol kas nėra aišku, ar dėl šio „Zen 3“ atidėjimo bus pakeista procesorių litografija. Pagal AMD planą, „Zen 3“ turi būti gaminami naudojant 7 nm litografiją, bet yra gandų, kad procesoriai visgi bus gaminami naudojant 5 nm techprocesą. Naujausi AMD produktų išleidimo planai vis dar sako, kad „Zen 3“ bus gaminami pasitelkiant 7 nm techprocesą, tad veikiausiai taip ir bus.

According to motherboard manufacturers, sales for Ryzen 3000 series are hot. Accordingly, AMD is extending its life cycle, and definitely will not be launching the next-gen Ryzen 4000 series, based on Zen3 architecture and using TSMC’s 7nm EUV process, in Sep. The earliest Ryzen 4000 series will enter mass production is end of 2020, and launch in Jan 2021 at CES. Whether it will be changed to 5nm EUV process is unclear at the moment.