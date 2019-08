AMD generalinė direktorė patvirtino apie galingesnės „Navi“ versijos egzistavimą

Per finansinės ataskaitos klausimų sesiją AMD generalinės direktorės, Lisa Su, buvo paklausta kokia situacija yra su aukštos spartos „Navi“ ir 7 nm procesoriais skirtiems mobiliam segmentui. Kaip dažnai būna atsakymas buvo labai aptakus. Lisa Su, patvirtino, kad tokie produktai yra ruošiami ir viskas vyksta pagal planą. Taip pat tvirtinama, kad AMD turi platų 7 nm produktų portfelį, neskaitant tų, kurie bus išleidžiami artimiausiuose ketvirčiuose.

Iš Lisa Su atsakymo beveik niekas neaišku, nežinome nei kada reikia tikėtis galingesnės „Navi“ versijos, nei kokios maždaug spartos galėtų būti šis „Navi“ lustas.

Manoma, kad galingesnė „Navi“ versija turės 64 vykdomuosius blokus ir 4096 Stream procesorius, palyginimui, RX 5700XT turi 40 vykdomųjų blokų ir 2560 Stream procesorius. Tad sparta turi tikrai padidėti, nenustebtume jei ir atminties valdiklis būtų 384 bit vietoj 256 bit.

Hans Mosesmann

“Great, And can you give us a sense if you can on 7-nanometer high-end Navi and mobile 7-nanometer CPUs, if you can? Thanks.”

Lisa Su

“Hans, you asked the good product questions, I would say they are coming. You should expect that our execution on those are on track and we have a rich 7-nanometer portfolio beyond the products that we have currently announced in the upcoming quarters.”