AMD generalinė direktorė patvirtino, kad „Zen 4“ ir RDNA 3 produktų išleidimas įvyks 2022 m.

Vakar AMD atskleidė 2021 metų antro ketvirčio finansinius rezultatus, o kompanijos generalinė direktorė, Lisa Su, dar kalbėjo ir apie būsimus produktus. Ji patvirtino, kad „Zen 4“ procesoriai, kuriems gaminti bus naudojama 5 nm litografija, ir RDNA 3 architektūros vaizdo plokštės bus išleidžiamos 2022 metais. Gaila, bet AMD tiksliaus būsimų produktų išleidimo laikotarpio nepateikia jau kuris laikas.

We remain on-track to launch next-generation products in 2022, including our Zen 4 processors built with industry-leading 5nm process technology and our RDNA 3 GPUs.

— AMD CEO, Dr. Lisa Su