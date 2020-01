AMD generalinė direktorė „Zen 3“ atskleis CES 2020 parodoje

Viename Taivano laikraštyje buvo išspausdintas straipsnis apie AMD planus CES 2020 parodos metu atskleisti „Zen 3“ architektūrą. Tą atliks AMD generalinė direktorė Lisa Su. Be to, AMD bosė kalbės ir apie kitas naujoves. Turime sužinoti šį tą daugiau apie 4 kartos „Ryzen“ procesorius, o taip pat apie trečios kartos EPYC procesorius, kurie turės „Milan“ kodinį pavadinimą. Visos šios naujovės susijusios su „Zen 3“ architektūra. Būsima architektūra neteks CCX dizaino, o tai leis visiems branduoliams luste dalintis L3 atmintimi. Manoma, kad su nauja architektūra išaugs ir L3 atminties kiekis. „Zen 3“ sparta per taktą irgi pakils, pagal dabartinius gandus galime tikėtis maždaug 15 – 20 % daugiau spartos prie to pačio dažnio. „Zen 3“ lustai bus gaminami naudojant pažangesnį 7 nm EUV techprocesą, tai irgi turės įtakos išaugusiai spartai. „Zen 3“ procesorių išleidimas turėtų įvykti antroje 2020 metų pusėje.

Lisa Su taip pat kalbės ir APU procesorius verslui ir plačiosioms masėms. CES 2020 parodoje turi būti išleidžiami „Renoir“ APU procesoriai staliniams ir nešiojamiems kompiuteriams. Šie procesoriai turės „Zen 2““ architektūrą ir kiek atnaujintą „Vega“ grafiką.