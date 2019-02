AMD netiki „nVidia“ DLSS sėkmė, dirbs ties SMAA ir TAA

AMD nesiruošia pasiūlyti vaizdo plokščių, kurios sugebėtų išnaudoti DLSS, bet vietoj to dirbs ties atviro standarto SMAA (Enhanced Subpixel Morphological Antialiasing) ir TAA (Temporal Antialising) vaizdo gludinimo technikų. Pasak AMD marketingo direktoriaus Sasa Marinkovic, SMAA ir TAA bus plačiai integruojami į šiuolaikinius žaidimus, be to, puikiai veikia su „Radeon VII“. AMD mano, kad DLSS įsiskverbimas į rinka yra labai prastas ir dabar turime tik kelis žaidimus, kurie palaiko šią technologiją. AMD mano, kad TAA ir SMAA gali veikti panašiai kaip ir DLSS, bet nesukelti artefaktų dėl išdidinimo ir agresyvaus vaizdo aštrinimo.

Nežinia ar AMD tikrai netiki DLSS sėkme ar taip kalba vien dėl to, kad nelabai turi atsakymo į šią technologiją, bet ir naudojantys DLSS ne visada patenkinti matomu vaizdu. AMD dar prasitarė, kad jie teoriškai galėtų sukurti kažką panašaus kaip DLSS naudodami GPGPU framework, bet vargu ar to bus imtasi. Vietoj to bus dirbama su „WindowsML“ ir „DirectML“ išdidinimo mechanizmais, kurie yra lengvai prieinami.