AMD oficialiai atskleidė naujos kartos „Threadripper“ procesorius

AMD „Zen 4“ branduolio architektūra pagaliau skinasi kelią į aukštos klasės stalinių kompiuterių (HEDT) ir darbo stočių procesorių rinkas. AMD oficialiai atskleidė savo „Ryzen Threadripper“ ir „Ryzen Threadripper PRO“ procesorių serijas. Šiais naujaisiais procesoriais AMD savo aukštos klasės procesorių serijas perkelia į DDR5, PCIe 5.0 ir didesnį nei kada nors anksčiau branduolių skaičių.

Kartu su naujaisiais „Ryzen Threadripper 7000“ ir „Threadripper PRO 7000“ serijos procesoriais AMD taip pat pristatė naujas TRX50 ir WRX90 pagrindinių plokščių platformas. Šios naujosios pagrindinės plokštės palaiko DDR5 R-DIMM, daugybę PCIe 5.0 jungčių ir daugybę įvesties / išvesties galimybių.

Visoje naujoje AMD „Threadripper“ procesorių serijoje AMD padidino savo naujųjų 7000 serijos procesorių bazinį ir boost dažnį. Atkreipkite dėmesį, kad visi „Threadripper 7000“ serijos procesorių modeliai dabar gali pasiekti didesnei nei 5 GHz dažnį. AMD taip pat padidino šios kartos procesorių TDP, o tai reiškia, kad „Threadripper“ naudotojams reikės galingesnių procesorių aušintuvų nei anksčiau.

Lygindama savo procesorius su naujausiais „Intel“ HEDT „Xeon“, AMD teigia turinti stipresnius procesoriaus branduolius lengvesnėms užduotims atlikti. Be to, AMD taip pat tvirtina turinti ir didesnį branduolių skaičių labai daug gijų turinčioms užduotims. Tai suteikia AMD didžiulį našumo pranašumą prieš savo varžovą, dėl to „Intel“ atsiduria nepalankioje padėtyje.

Kartu su naujais procesoriais AMD taip pat pristato naujas WRX90 ir TRX50 pagrindinių plokščių platformas. „Threadripper 7000 PRO“ serijos procesoriai palaikomi abiejose pagrindinių plokščių platformose, o ne PRO procesoriai – tik TRX50 pagrindinėse plokštėse.

TRX50 pagrindinės plokštės turi mažiau PCIe linijų ir palaiko mažiau atminties kanalų nei WRX90 pagrindinės plokštės. Dėl šio skirtumo TRX50 pagrindinės plokštės bus ekonomiškesnės, bet mažiau funkcionalesnės.

AMD „Ryzen Threadripper 7000“ serijos procesoriai turės iki 64 branduolių. Taip pat bus galima įsigyti 32 ir 24 branduolių modelius. Šiuos procesorius bus galima įsigyti lapkričio 21 d., o tiek „Threadripper“, tiek „Threadripper PRO“ procesorius bus galima įsigyti mažmenininkų parduotuvėse.