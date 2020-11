AMD palaikys ne visus Ray Tracing žaidimus

AMD žadėjo, kad iki lapkričio 18 dienos palaipsniui atskleis daugiau informacijos apie Ray Tracing spartą ir šios technologijos palaikymą. Dabar aiškėja, kad RX 6000 serijos vaizdo plokštės nebus suderinamos su visais Ray Tracing API. Suderinamumo nebus su „NVIDIA DirectX RTX“ ir „NVIDIA Vulkan RTX“, bet RX 6000 serija draugaus su „Microsoft DXR“ API ir „Vulkan Ray Tracing“ API.

AMD will support all ray tracing titles using industry-based standards, including the Microsoft DXR API and the upcoming Vulkan raytracing API. Games making of use of proprietary raytracing APIs and extensions will not be supported.

— AMD Marketing