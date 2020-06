AMD pasisakė dėl situacijos apie neteisingą pagrindinių plokščių energijos tiekimą

Šią savaitę buvo pradėta diskusija apie tai, kad kai kurios pagrindinės plokštės gali tiekti per daug elektros energijos „Ryzen“ procesoriams. Tai gali būti įmanoma procesoriams siunčiant neteisingus maitinimo grandinės duomenis. Visa tai galima patikrinti su HWiNFO diagnostikos programėle žvelgiant į „Power Reporting Deviation“ eilutę. Yra manoma, kad pagrindinei plokštei tiekiant per daug elektros energijos gali būti pakenkta procesoriaus ilgaamžiškumui.

Praėjo vos kelios dienos ir šia tema pasisakė patys AMD. Kompanija jau tikrina informaciją, susijusią su galimai per dideliu energijos tiekimu naudojantis kai kuriomis pagrindinėmis plokštėmis. AMD taip pat visus ramina, kad procesorius nėra „aklas“ ir nesikliauja vien pagrindinės plokštės maitinimo grandinės jutiklio duomenimis apie elektros energijos tiekimą. Procesoriuje yra integruotos įvairios apsaugos, kurios apsaugo silicį nuo degradavimo, tad dėl to pergyventi nereikia. Patys AMD neturi duomenų, kad kurie nors pagrindinių plokščių gamintojai bandytų procesoriams tiekti per daug elektros energijos, taip padidintant gamyklinę spartą ar pakeltų spartinimo potencialą.