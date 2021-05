AMD patvirtino B2 steping‘o „Ryzen 5000“ procesorius

Prieš kelias dienas buvo atskleista, kad AMD pradėjo gaminti B2 steping‘o „Ryzen 5000“ serijos procesorius ir buvo žinoma apie du modelius, bet tai buvo neoficiali informacija. Lenkijos „Benchmark.pl“ tinklapis nepatingėjo ir susisiekė su AMD bei paklausė ar šie B2 steping‘o procesoriai yra tikri. Gautas atsakymas patvirtina, kad AMD tikrai pradėjo gaminti B2 steping‘o „Ryzen 5000“ procesorius ir juos per ateinančius 6 mėnesius pamatysime parduotuvėse. Taip pat buvo paaiškinta, kad šie procesoriai yra tokie patys kaip ir esami modeliai spartos prasme. Jų atsiradimo tikslas yra siekiant padidinti stabilumą, o ne spartą.

Tai tuo pačiu reiškia, kad AMD ateinančiam laikotarpiui nieko naujo neplanuoja ir „Zen 3+“ („Ryzen 5000 Refresh“) procesorių greitai nesulauksime, o gal ir iš viso jų nebus.

As part of our continued effort to expand our manufacturing and logistics capabilities, AMD will gradually move AMD Ryzen 5000 Series Desktop Processors to B2 Revision over the next 6 months. The revision does not bring improvements in terms of functionality or performance, furthermore, no BIOS update will be required.

— AMD spokesperson to Benchmark.pl