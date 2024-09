AMD patvirtino, kad FSR4 naudos DI pagrįstą vaizdo išdidinimo technologiją

„Tom’s Hardware“ teigimu, AMD planuoja naudoti dirbtinį intelektą savo naujos kartos vaizdo išdidinimo ir kadrų generavimo technologijoje, vadinamoje FSR. Teigiama, kad ši technologija, vadinama „FidelityFX Super Resolution“ arba sutrumpintai FSR 4, bus visiškai pagrįsta dirbtiniu intelektu.

Jack Huynh, AMD kompiuterijos ir grafikos verslo grupės vyresnysis viceprezidentas, atskleidė keletą svarbių detalių apie „Radeon“ vaizdo plošktes ir technologijų ateitį per parodoje „IFA 2024“ vykusį klausimų ir atsakymų pokalbį su ribotu skaičiumi spaudos atstovų.

Huynh patvirtino, kad AMD FSR 4 bus plačiau naudojami dirbtinio intelekto algoritmai. AMD „Radeon“ komanda sutelkė dėmesį į dirbtinį intelektą, o ne į paprastesnius filtrus, kurie anksčiau leido AMD greitai įdiegti savo atvirojo kodo alternatyvą NVIDIA DLSS technologijai. Taip pat verta paminėti, kad AMD vis dėlto prireikė beveik metų, kol po pirmojo demonstravimo AMD pristatė FSR 3.

Svarbi detalė yra ta, kad FSR 4.0 nebuvo tik „Tom’s Hardware“ sugalvotas terminas – jį spaudos renginyje iš tikrųjų paminėjo Huynh. Aptardamas naujos kartos vaizdo išdidinimą, AMD viceprezidentas konkrečiai pabrėžė, kad FSR 4 daugiausia dėmesio bus skiriama akumuliatoriaus veikimo trukmei pagerinti ir žaidėjams suteikti galimybę užfiksuoti 30 arba 35 kadrų per sekundę dažnį žaidimų nešiojamuosiuose kompiuteriuose. Tai leidžia manyti, kad jis greičiausiai turėjo omenyje vaizdo išdidinimą, o ne kadrų generavimą, nes pastarasis paprastai tampa svarbus, kai bazinis kadrų dažnis yra 45-60 FPS.

Kalbant apie rankose laikomus kompiuterius, mano svarbiausias prioritetas yra akumuliatoriaus veikimo laikas. Jei pažvelgtumėte į „ASUS ROG Ally“ arba „Lenovo Legion Go“, tiesiog baterijos veikimo laikas nėra toks ilgas. Man reikia kelių valandų. Man reikia žaisti „Wukong“ tris valandas, o ne 60 minučių. Štai čia [įsijungia] kadrų generavimas ir interpoliacija, taigi tai yra FSR 4, kurį mes pridedame.

Nes FSR2 ir FSR3 buvo analitinis generavimas. Jis buvo pagrįstas filtrais. Tai padarėme, nes norėjome, kad kažkas būtų labai greitai pateikta rinkai. Komandai pasakiau: „Vaikinai, ateitis eina ne ten, kur reikia“. Todėl maždaug prieš 9-12 mėnesių visiškai pakeitėme komandą, kad pereitume prie dirbtinio intelekto.

Dabar dirbtiniu intelektu grindžiamas kadrų generavimas, kadrų interpoliavimas, o idėja – padidinti efektyvumą, kad baterija veiktų kuo ilgiau. O tada galėsime užfiksuoti kadrų per sekundę skaičių, galbūt tai bus 30 kadrų per sekundę arba 35 kadrai per sekundę. Dabar mano svarbiausias tikslas – maksimaliai padidinti baterijos veikimo trukmę. Manau, kad tai didžiausias nusiskundimas. Taip pat skaitau mažmenininkų grąžinimų priežastis, žmonės nori, kad būtų galima žaisti šiuos žaidimus.

– Jack Huynh, AMD (per „Tom’s Hardware“)