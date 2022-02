AMD patvirtino, kad RDNA 3 architektūros GPU bus išleisti 2022 m.

Šiuo metu ne vienam kilo klausimų ar RDNA 3 architektūros vaizdo plokštės tikrai pasirodys 2022 metais, nes AMD artimiausiu metu planuoja išleisti atnaujintas RX 6000 serijos vaizdo plokštes. Šių atnaujintų vaizdo plokščių išleidimo data kol kas yra nežinoma, o gandų lygyje kalbama, kad tai gali nutikti jau balandį, arba tik birželį-liepą.

Kad ir kaip ten būtų su atnaujintomis RX 6000 serijos vaizdo plokštėmis, AMD savo finansinės ataskaitos atkleidimo metu patvirtino, kad RDNA 3 architektūros vaizdo plokštės bus išleidžiamos 2022 metais. AMD taip pat užsiminė, kad šiais metais taip pat sulauksime ir „Zen 4“ procesorių.

Turning to 2022. Demand for our product is very strong, and we look forward to another year of significant growth and share gains as we ramp our current products and launch our next wave of Zen 4 CPUs and RDNA 3 GPUs. We have also made significant investments to secure the capacity needed to support our growth in 2022 and beyond.

— Dr. Lisa Su, CEO of AMD