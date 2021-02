AMD pripažino, kad 500 serijos pagrindinės plokštės turi problemų su USB

Įvairiuose forumuose galime rasti įrašų, kad naudojantys 500 serijos AM4 pagrindinę plokštę susiduria su USB problemomis. Bene daugiausiai apie tai kalbama „Reddit“ forume. Naudotojai praneša, kad įvairūs įrenginiai prijungti prie USB jungčių atsitiktine tvarka atsijunginėja ir nebeveikia. Dažniausiai problema pasireiškia naudojant virtualios realybės įrenginius. Spėjama, kad taip nutinka tada, kai sistema yra labai apkraunama, tiesa, tai nėra patvirtinta. Norint išvengti USB problemų buvo bandoma PCIe 4.0 standartą keisti į PCIe 3.0 ar išjungti įvairias „C-States“ fazes, bet tai neišsprendžia problemos. Po pakeitimų sumažėjo tik problemos dažnumas. Kol kas nėra aišku, kas tiksliai sukelia šias USB problemas, bet tikėkimės, kad tai bus išspręsta su BIOS atnaujinimais.

AMD prašo visų susiduriančių su USB problemomis užpildyti formą, jog jie galėtų surasti problemos priežastį.

AMD is aware of reports that a small number of users are experiencing intermittent USB connectivity issues reported on 500 Series chipsets. We have been analyzing the root cause and at this time, we would like to request the community’s assistance with a small selection of additional hardware configurations. Over the next few days, some r/Amd users may be contacted directly by an AMD representative (u/AMDOfficial) via Reddit’s PM system with a request for more information.

This request may include detailed hardware configurations, steps to reproduce the issue, specific logs, and other system information pertinent to verifying our development efforts. We will provide an update when we have more details to share. Customers facing issues are always encouraged to raise an Online Service Request with AMD customer support; this enables us to find correlations and compare notes across support claims.

— AMD Official Account on Reddit