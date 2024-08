AMD „Ryzen“ „branch prediction“ optimizacijos dabar prieinamos ir „Windows 11 23H2“

AMD paskelbė, kad jos „Ryzen“ procesorių šakų prognozavimo (branch prediction) optimizavimas, užtikrinantis didesnį našumą žaidimuose, dabar yra prieinamas „Windows 11 23H2“, naudojant pasirinktinį atnaujinimą. Šis atnaujinimas taikomas „AMD Ryzen“ procesoriams, pagrįstiems „Zen 3“, „Zen 4“ ir „Zen 5“ mikroarchitektūromis, ir iš esmės užtikrina tokį našumą, kokį gaunate tikro administratoriaus paskyroje.

Naudotojai „Windows Update“ sistemoje turėtų ieškoti „Windows 11 Version 23H2 for x64-based Systems (KB5041587) Cumulative Update Preview for Windows 11 Version 23H2 for x64-based Systems (KB5041587)“, kuris turėtų būti pradėtas rodyti kaip neprivalomas atnaujinimas. Norint pritaikyti šį naujinimą, reikia iš naujo paleisti sistemą.Įdiegus šį atnaujinimą, žaidimų našumo padidėjimas tarp „Windows 11 23H2“ ir 24H2 turėtų būti identiškas.

„Norėjome jums pranešti, kad „Windows 11 24H2“ įdiegtas šakų prognozavimo optimizavimas dabar perkeltas į „Windows 11 23H2“. Nautotojams reikės ieškoti KB5041587 skiltyje „Windows update“ > „Advanced options“ > „Optional updates“. Tikimės, kad įdiegus KB5041587, 24H2 ir 23H2 našumo padidėjimas bus labai panašus“, – sakoma AMD pranešime „Wccftech“.