AMD sumokės 29.5 mln., kad baigtųsi teisinis ginčas dėl „Llano“

AMD nusprendė susitarti su investuotojais, kurie kreipėsi į teismą, dėl galimai melagingos informacijos susijusios su „Llano“ APU procesorių paklausa. Per optimistinės prognozės vėliau privedė prie to, kad investuotojai neteko pinigų, nes „Llano“ tiesiog nebuvo perkami taip kaip žadėta. Prie to dar prisidėjo ir tiekimo bei gamybos problemos. Lustas buvo suplanuotas 2010 metais, bet buvo pristatytas tik 2011 metais.

Pranešama, kad AMD pavyko susitarti su ieškovais. Jiems bus sumokėta 29.5 mln. JAV dolerių kompensacija. Ši susitarimas dar turi būti patvirtintas teisėjo. Reikia paminėti, kad AMD laikosi pozicijos, kad jie nepadarė nieko blogo ir jos laikysis net pasiekus susitarimą su ieškovais.