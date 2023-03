AMD teigia, kad „Ryzen 7 7800X3D“ yra 20 % greitesnis žaidimuose už i9-13900K

AMD pateikė oficialią būsimo 8 branduolių „Ryzen 7 7800X3D“ procesoriaus su „3D V-Cache“ spartą žaidimuose. Buvo pasidalinta tik keliomis skaidrėmis, su atrinktais žaidimais 1080p raiška, o ten kur atrinkti žaidimai ir pačių gamintojų testai viskas dažniausiai būna kiek pagražinta.

Skaidrėse matome sekančius žaidimus: „Rainbow Six Siege“, „Total War: Three Kingdoms“, „Red Dead Redemption 2“ ir „Horizon Zero Dawn“. Atsižvelgiant į AMD skaičius, „Ryzen 7 7800X3D“ būtų 13-24 % spartesnis už „Core i9-13900K“. Vidutiniškai matome 19,5 % geresnį našumą.

AMD taip pat pateikia palyginimą tarp dviejų 8 branduolių „Ryzen“ procesorių su „3D V-Cache“, tik vienas procesorius yra „Zen 3“, o kitas „Zen 4“ architektūros. Naujasis procesorius yra 21-30 % spartesnis už „Ryzen 7 5800X3D“. Vidutiniškai tai yra 24 % geresnis rezultatas. Šiam palyginimui AMD pateikė tris žaidimus: „Warhammer Dawn of War II“, CS:GO ir DOTA2.

Įvairūs šaltiniai jau išbandė „Ryzen 9 7950X3D“ imituodami (atjungdami 8 branduolius) 7800X3D spartą. Testų metų paaiškėjo, kad „Ryzen 7 7800X3D“ turėtų būti tik 5 % spartesnis už „Ryzen 9 7950X3D“ žaidimuose. Tyrint omenyje, kad „Ryzen 9 7950X3D“ ir i9-13900K yra panašios spartos žaidimuose, tai iš „Ryzen 7 7800X3D“ tikėtis 20 % pranašumo prieš i9-13900k tikėtis tikrai neverta.