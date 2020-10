AMD vis primena apie „Zen 3“ gerą spartą žaidimuose, „Zen 3“ atskleidimas jau rytoj

Jau rytoj, spalio 8 d., „Zen 3“ procesorių atskleidimas. Renginys prasidės 19:00 Lietuvos laiku, tad jį bus patogu stebėti. Informacijos apie būsimus procesorius yra nemažai, bet ji nėra labai konkreti. Žinoma, kad AMD pertvarkys architektūrą ir, kad tai duos papildomos spartos, bet tikslių skaičių nežinome.

Žinoma, marketingo skyrius nemiega ir iš AMD esame girdėję stiprių pareiškimų, tokių kaip: „Dideli dalykai PC žaidimų horizonte“, „Pakelsime asmeninių kompiuterių žaidimų ir turinio kūrybos lyderystę į naujas aukštumas“ ir „AMD „Ryzen“ yra pilnas našumo ir technologijų lyderystės paketas“.

Dėl pertvarkytos architektūros „Zen 3“ procesoriai turėtų labiau tikti žaidimams, be to, turi pagerėti sparta ir kitose užduotyse, nes sumažės procesoriaus atsako laikas. Iš naujų procesorių galime tikėtis daugiausiai 20 % spartos padidėjimo per taktą, bet daugelyje užduočių pagerėjimas bus mažesnis.