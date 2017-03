AMD: „Windows 10“ moka atskirti realų „Ryzen“ branduolį nuo virtualaus

AMD savo blogo įraše visus patikino, kad „Windows 10“ visgi moka atskirti realų „Ryzen“ branduolį nuo virtualaus, kuris sukuriamas SMT technologijos pagalba. Taip rodo jų gauti ir išanalizuoti duomenys.

Seniau spaudos išplatinti duomenys apie „Windows 10“ gijų planavimą (angl. thread sheduling) su „Ryzen“ procesoriais yra klaidingi, nes jie gauti su sena „Coreinfo“ programos versija. Norint gauti teisingus duomenis reikia naudoti „Coreinfo v3.31“ ar naujesnę versiją.

We have investigated reports alleging incorrect thread scheduling on the AMD Ryzen™ processor. Based on our findings, AMD believes that the Windows® 10 thread scheduler is operating properly for “Zen,” and we do not presently believe there is an issue with the scheduler adversely utilizing the logical and physical configurations of the architecture.