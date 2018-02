AMD žada padidinti grafikos procesorių gamybą

AMD generalinė direktorė, Lisa Su, bando visus nuteikti maloniai ir sako, kad kompanija žada padidinti grafikos procesorių gamybą. Deja, to gali būti negana patenkinti didžiulį vaizdo plokščių poreikį. Lisa Su dar priduria, kad vaizdo plokščių trūkumas nėra nulemtas pačių grafikos procesorių, jų pagaminama užtektinai. Dėl visko reikia kaltinti atmintį, trūksta tiek įprastos GDDR5, tiek HBM2 atminties. Todėl pagrindinis AMD ir partnerių dėmesys bus skirtas bendrauti su atminties industrija, taip bus bandoma užsitikrinti stabilų atminties tiekimą 2018 metais.

Dabar sunku suprasti, ar padidinta grafikos procesorių gamyba nors kiek sumažins vaizdo plokščių trūkumą, jei reikalingos atminties tiekimas stebuklingai nepagerės. Reikia pridurti, kad nuo grafikos procesoriaus perdavimo gamintojui („Asus“, MSI, „Gigabyte“ ir kt.) praeina apie du mėnesiai kol vaizdo plokštė atsiduria Europos parduotuvėse.

The GPU channel is lower than we would like it to be. So, we are ramping up production. At this point we’re not limited by Silicon per se, so our foundry partners are supplying us. There are shortages in memory and I think that is true across the board whether you’re talking about GDDR5 or talking about High Bandwidth Memory [HBM]. We continue to work through that with our memory partners and that will be certainly one of the key factors going into 2018.