„Ampere“ grafikos procesoriai bus gaminami naudojant „Samsung“ 10 nm litografiją

Prieš kelias dienas pasirodė labai įdomi informacija apie „nVidia“ planus susijusius su sekančios kartos vaizdo plokštėmis. Teigiama, kad „nVidia“ sekančios kartos „Ampere“ grafikos procesorius gamins naudodami „Samsung“ 10 nm litografiją. Ši litografija neseniai gavo patobulinimą ir gali būti, kad ji oficialiai bus vadinama 8 nm techprocesu. „nVidia“ taip priversta elgtis dėl kelių priežasčių. TSMC 7 nm litografija yra užsakyta ir laisvų silicio plokščių yra per mažai, kad patenkintų „nVidia“ poreikius. Beje, gali būti taip, kad profesionalams skirti grafikos procesoriai vis tiek bus gaminami pasinaudojus TSMC paslaugomis. Tikriausiai, taip gavosi, kad „Samsung“ 10 nm litografija labiausiai atitiko „nVidia“ poreikius, prie to prisidėjo ir tai, kad „Samsung“ 7 nm EUV litografija vėluoja ir negali pasiūlyti reikiamų savybių. „nVidia“ labai mėgsta stipriai subrendusias litografijas, to ypač reikia gaminant didelius lustus, o „Ampere“ lustai bus tikrai nemaži. Suprantama, su 7 nm jie būtų mažesni, bet vis tiek gan dideli. Dabar prognozuojama, kad sekančios kartos „nVidia“ vaizdo plokščių teks laukti iki paskutinio 2020 metų ketvirčio.

Pateiktoje lentelėje matome, kad galingiausias GA102 lustas bus skirtas „nVidia“ flagmanui ir turėtų būti apie 40 % spartesnis nei RTX 2080 Ti. GA102 luste iš viso yra 5376 CUDA branduoliai ir 384 bit atminties valdiklis. Sunku pasakyti, ar sekantis „nVidia“ flagmanas gaus pilnai įgalintą lustą. Toliau seka GA103 lustas, kuris pirmtako neturi. Teigiama, kad vaizdo plokštė su šiuo lustu siūlys 10 % daugiau spartos nei RTX 2080 Ti. Kitus lustus ir jų specifikacijas pamatysite lentelėje. Tokias lenteles visada patartina vertinti atsargiai.