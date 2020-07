„Ampere“ vaizdo plokštės turės 12 kontaktų maitinimo jungtį

Kiek seniau apie 12 kontaktų maitinimo jungtį kalbėjo „WCCFTech“ ir kadangi tai buvo didelis gandas, tam didelio dėmesio neskyrėme, bet situacija keičiasi. Daugiau tech žurnalistų pasidomėjo šia tema ir galime tvirtai sakyti, kad „Ampere“ vaizdo plokštės tikrai gaus 12 kontaktų maitinimo jungtį. Tokią jungtį galimai turės tik galingiausios vaizdo plokštės, nes silpnesniems modeliams jos montuoti nėra reikalo. Panašu, kad 12-pin jungtis yra grynai NVIDIA kūrinys, o ne bendradarbiavimo su kitomis kompanijomis vaisius. Tokios jungtys kaip 6-pin ar 8-pin yra sertifikuotos ir visų naudojamos, bet NVIDIA nusprendė pasiūlyti kažką „geresnio“. Kaip žinote, dabar galingesnės vaizdo plokštės naudoja 6+8 arba 8+8 pin maitinimo jungtis ir tai kai kuriems nepatinka dėl nukenčiančios estetikos. Dėl to NVIDIA pasiūlys vieną 12 pin jungties standartą.

Nauja 12 kontaktų maitinimo jungtis turės šešias 12 V ir šešias nulių jungtis. Be to, bus pagerinta pačių kontaktų kokybė abiejose pusėse, o tai leis susidoroti su didesne srove nei 8/6-pin jungtims. Kaip pranešama, 12-pin jungtis galės tiekti net 600 W elektros galią. Palyginimui, 8+6-pin yra reitinguojamas 225 W (150+75 W) galiai.

Žinant kai kurių naudotojų neišmanymą buvo apgalvotas ir jungties suderinamumas. Į 12-pin lizdą nebus galima įstatyti kitų kabelių, tokių kaip įprastų 6+6-pin ar 8+4-pin EPS. To nebus galima padaryti dėl išpjovų.

Suprantama, su nauja jungtimi atsiranda ir problemų. Teigiama, kad jau dabar maitinimo blokų gamintojai ruošia naujus modelius su 12-pin jungtimi. Be to, taip pat gaminami 12-pin kabeliai, kurie bus suderinami su esamais maitinimo blokais. Gali būti, kad ši nauja 12-pin jungtis bus žymima kaip 6+6, nes šią jungtį galvojama padaryti perskiriamą per pusę. 12-pin jungties perėjimą (iš 2 x 8-pin) taip pat turėtume gauti pirkdami vaizdo plokštę, kas tikrai nėra labai geras variantas, nes papildomi perėjimai prie gero niekada neveda.