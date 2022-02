AOC biuro asortimentas dabar siūlo tvarių įmonių monitorius su TCO Certified, 9 kartos sertifikatu

Amsterdamas, 2022 m. vasario 8 d. – Monitorių specialistas AOC džiaugsmingai praneša, kad tapo vienu iš pirmųjų monitorių gamintojų, gavusių TCO Certified, 9 kartos sertifikatą. TCO Certified 9 kartos sertifikatas, monitoriams buvo paskelbtas tik neseniai – 2021 m. gruodžio 1 d. Turėdamas 34 verslui skirtus monitorių modelius, sertifikuotus TCO Certified 9 kartos sertifikatu, AOC turi trečią pagal dydį modelių portfelį rinkoje, akredituotų šiuo dokumentu. Nuo 22 colių iki 34 colių dydžio AOC TCO sertifikuoti 9 kartos modeliai siūlo skiriamąją gebą nuo Full HD iki 4K, todėl naudotojai, turintys daug skirtingų reikalavimų, gali pasirinkti tvarų sprendimą.

TCO Certified, generation 9 sertifikuoja produktus, kurie yra akivaizdžiai gaminami socialiai atsakingai, įskaitant ir tiekimo grandinės skaidrumą. Taip pat produktus, kurie demonstruoja kovos su kyšininkavimu valdymą, atsakingai naudojamus mineralus ir kruopščiai tvarko perdirbtas chemines medžiagas.





34 AOC monitoriai yra gavę TCO Certified 9 kartos sertifikatus

Šiandieniniame pasaulyje tvarumas yra vienas iš pagrindinių iššūkių, su kuriais šiuo metu susiduria visi sektoriai, įskaitant IT produktus. Kelionė į visišką tvarumą – tai nuolatinis tobulėjimas, susijęs su daugeliu aspektų, įskaitant sociumui ir aplinkai atsakingą gamybą, žiedinių verslo modelių integravimą ir IT produktų naudojimo trukmės ilginimą bei elektroninių atliekų mažinimą.

2021 m. AOC įvairiais būdais pademonstravo savo įsipareigojimą kurti tvarią planetą. Vasario mėn. AOC biurai Amsterdame sulaukė savo audito ir gavo ISO 50001 sertifikatą pagal Europos energijos vartojimo efektyvumo direktyvą (EED). ISO 50001 siekiama nustatyti energijos srautus ir nustatyti galimą taupymą. AOC taip pat išlaikė išorinį ISO 14001 auditą, kuris apibrėžia aplinkosaugos vadybos sistemos reikalavimus. AOC nustatė efektyvesnius išteklius naudojančius gaminių dizainus, naudojant mažiau polistirolo, plastiko ir rašalo. Šiais metais AOC ir toliau daug dėmesio skyrė socialinei atsakomybei, skelbdama Žmogaus teisių politiką visai bendrovei su TPV ir remdama žaidimams skirtas labdaros organizacijas, tokias kaip „SpecialEffect“ labdarą Didžiojoje Britanijoje.

Dabartinė AOC B2B serija yra pritaikyta plačiam profesionalių naudotojų spektrui. Nuo nešiojamojo 15,6 colio iki ypač plačių 34 colių ekrano dydžių, Full HD iki 4K raiškos, portfelis apima įvairius naudojimo atvejus nuo pradinio lygio monitorių iki produktyvumo didinimo mašinų su įtaisytomis USB-C prijungimo galimybėmis. Tvariai veikiančioms įmonėms, siekiančioms sumažinti anglies pėdsaką, AOC biuro monitoriai su TCO 9 kartos sertifikatu, bus puikus pasirinkimas apsvarstymui.

„Norime padėkoti TCO Development už šio naujo TCO sertifikato išdavimą. 9 karta dar labiau skatina tokius gamintojus kaip mes pateikti rinkai dar ekologiškesnius produktus. Kartu su TCO Development pakelsime tvarumą ir žiedinę ekonomiką į kitą lygį.“ sako Kevin Yang, Europos, NVS ir Rusijos, AOC ir MMD techninių produktų ir atitikties vadovas.

Įkurta 1992 m., TCO Certified yra nepriklausomas, globalaus masto IT produktų tvarumo sertifikatas (pagal ISO 14024), nepriklausomas nuo IT pramonės ir pirkėjų ir sukurtas TCO plėtros organizacijos.

Kai naudotojai perka gaminius su TCO Certified Generation 9 seritifikatu, jie gali būti tikri, kad jų įsigytas produktas atitinka visus griežtus kriterijus, skatinančius socialinę ir aplinkosauginę atsakomybę per visą produkto gyvavimo ciklą. 9 kartoje tobulinami kovos su korupcija ir naudingųjų iškasenų tiekimo kriterijai, plečiamos saugesnės pavojingų medžiagų alternatyvos, nustatomi ambicingesni žiedinės ekonomikos kriterijai. Be to, buvo įtraukti nauji tvarumo veiksmingumo rodikliai (SPI), kurie padeda pirkėjams priimti pagrįstus sprendimus dėl produktų tvarumo.

Visą įpareigojimų ir reikalavimų, kuriuos reikia įvykdyti, sąrašą, taip pat kitus apibrėžimus ir paaiškinimus galima išnagrinėti TCO Certified 9 kartos dokumentacijose.

Šiais sudėtingais ir neramiais laikais, su kuriais šiuo metu susiduria pasaulis, AOC labai didžiuojasi šiuo pasiekimu. Pateikdama rinkai tokį didelį kiekį itin tvarių produktų, AOC, kaip gamintojas, daro teigiamą poveikį aplinkai ir žmonėms ir tuo pačiu suteikia pirkėjams galimybę pasirinkti geresnį ir ekologiškesnį pasirinkimą.