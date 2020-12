„AOC C27G2ZU“ apžvalga + KONKURSAS (laimėkite šį monitorių)

Intro

Jau seniai žaidėjams skirtų monitorių rinkoje 144 Hz atnaujinimo dažnis yra standartas, bet tiek gamintojams, tiek žaidėjams to negana. Dėl to siūlomi monitoriai su 240 Hz ar net 360 Hz atnaujinimo dažniu. Mes kol kas esame bandę tik 165 Hz monitorius, bet dabar galėsime pajausti 240 Hz atnaujinimo dažnį. Tai bandysime padaryti su „AOC C27G2ZU“ monitoriumi, kuris be 240 Hz taip pat turi 0,5 ms atsako laiką. Tad viskas orientuota į konkurencingus žaidėjus. Dėl to 27 colių ekranas turi tik 1920 x 1080 rezoliuciją, o tokio derinio irgi dar neteko bandyti. Todėl bus įdomu savo akimis įsitikinti, ar rezoliucijos tikrai labai trūksta, ar dar galima monitoriumi naudotis pakankamai komfortiškai.

„AOC C27G2ZU“ monitorius taip pat turi lenktą ekraną, kas 27 coliams tikrai nėra reikalinga, bent jau tokia yra pirminė nuomonė. Apie išlinkio pasiteisinimą ar nepasiteisinimą irgi pakalbėsime apžvalgoje.