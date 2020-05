Ateičiai parengti su puikiomis jungčių galimybėmis

AOC išplečia savo verslo monitorių portfelį dešimčia naujų „P2″ serijos modelių



Amsterdamas, 2020 m. gegužės 26 d. – Augant didesnio dydžio, patobulintų jungčių ir vaizdo kokybės monitorių poreikiui, monitorių bendrovė AOC paskelbė apie naujus „P2″ serijos monitorius, skirtus profesionaliems naudotojams. AOC, aprėpianti platų monitorių dydžių diapazoną nuo 21,5 colių (54,7 cm), 23,8 colių (60,4 cm), 27 colių (68,6 cm) iki itin plataus 34 colių (86 cm) monitoriaus, pripažįsta savo naudotojų skirtingus poreikius ir individualias sąrankas. Visi modeliai, išskyrus 34 colių itin platų „CU34P2A“ monitorių su išlenkta (1500R) VA panele, turi plokščias IPS paneles. Jos užtikrina tikrovišką spalvų atkūrimą, platų spalvų spektrą ir plačius matymo kampus (178/178°), puikiai tinkančius turinio kūrimui ir redagavimui. Pasirinkti modeliai („24P2C“ ir „27P2C“) su USB-C prievadu suteikia lengvesnę monitorių, duomenų perdavimo ir maitinimo prijungimo prie mobiliųjų įrenginių galimybę, naudojant vieną USB-C kabelį. Šie modeliai turi KVM (Klaviatūros, video, pelės, liet. – KVP) jungiklį, kuris leidžia naudotojui perjungti klaviatūrą ir pelę tarp dviejų kompiuterių (prijungtų per USB-C jungtį ir USB šakotuvą).

„AOC 27P2C“ profesionalus monitorius su USB-C jungtimi

Funkcijos profesionaliems naudotojams

AOC „P2″ serija yra patobulinta jos pirmtakė, apdovanojimus pelniusi „P1″ serija. Visi nauji modeliai pasižymi elegantišku trijuose kraštuose berėmiu dizainu. Tamsi, šlifuota apatinio rėmelio ir stovo apdaila pasižymi gražia dizaino elegancija. Siauras šoninių kraštų plotis taip pat leidžia sukurti beveik vientisas kelių monitorių aplinkas, kuriomis siekiama padidinti produktyvumą. Tik išėmus iš dėžės, „P2″ serijos monitorius galima lengvai surinkti be jokių įrankių. Greito išrinkimo jungiklio dėka monitorius išardomas taip pat greitai ir patogiai. Integruota kabelio valdymo anga suteikia švaraus ir tvarkingo stalo įspūdį. Dėl stovo aukščio (150 mm eiga), pakreipimo (-5 ~ 35°), pasukimo (180°) ir (išskyrus itin platų „CU34P2A“ modelį) ašies (90°) reguliavimo galimybių, monitorius lengva ergonomiškai pritaikyti, o tai ypač naudinga dalijantis ekranu, dirbant lanksčiuose biuruose, kur keičiamasi darbo vietomis, – šią koncepciją vis labiau pritaiko viešojo administravimo institucijos, taip pat verslą pradedančios įmonės – startuoliai. Visi dešimt šios serijos modelių suteikia visą funkcijų rinkinį ir jie turi keturių prievadų USB 3.2 šakotuvą, USB pagrindinę jungtį (USB šakotuvo įvestis) ir du 2 W įmontuotus garsiakalbius. Keturių prievadų USB 3.2 šakotuvas padidina jungčių galimybes ir įgalina spartų duomenų perdavimą.

Puikūs vaizdai

Visi 21,5, 23,8 ir 27 colių modeliai turi IPS paneles, užtikrinančias kuo tikslesnį spalvų atkūrimą ir padengiančias plačią spalvų gamą (iki 123,3% sRGB ir iki 90,9% DCI-P3). Visi dešimt „P2″ serijos modelių siūlo plačius 178/178° peržiūros kampus, kurie praktiškai pašalina ryškumo ir spalvų poslinkius, žiūrint ne iš centro. Tie, kuriems reikia dar daugiau ryškumo ir aiškumo, gali pasirinkti 23,8 colių „Q24P2Q“ arba 27 colių „Q27P2Q“ modelius su „QHD“ (1440p) raiška, 27 colių „U27P2“ modelį su krištolo skaidrumo UHD (2160p) raiška arba itin platų 34 colių „CU34P2A“ monitorių su UWQHD raiška (3440 x 1440). Visi kiti modeliai turi „Full HD“ (1080p) skiriamąją gebą.

Visi modeliai (išskyrus „U27P2″ ir „CU34P2A“) pasižymi 4 ms atsako laiku ir 75 Hz atnaujinimo dažniu. Dėl šio 25% atnaujinimo dažnio padidinimo, palyginus su įprastais 60 Hz monitoriais ir kintamojo atnaujinimo dažnio (angl. – VRR, Variable Refresh Rate) palaikymu, žymiai sklandžiau juda žymeklis ir monitoriai bendrai geriau reaguoja, vaizdas neplyšinėja ir netrūkčioja.

Itin platus „CU34P2A“ monitorius išsiskiria iš likusių „P2″ monitorių dėl savo įspūdingo 21:9 kraštinių santykio, didelės 3440 x 1440 pikselių UWQHD raiškos, 300 nitų ryškumo, 1 ms MPRT (judančio vaizdo atsako laiko) ir „AMD FreeSync“ technologijos palaikymo. Jo 1500R lenktas VA ekranas atkuria ryškias spalvas, gilius juodos spalvos atspalvius ir aukštą kontrastą, taip padidinant pasinėrimą į vaizdo turinį ir tuo pačiu leidžiant patogiai naudoti horizontalią ekrano erdvę. Be to, „CU34P2A“ modelio panelė dar labiau padidina judančių vaizdų sklandų atvaizdavimą dėl 100 Hz atnaujinimo dažnio. Iš esmės, „CU34P2A“ monitoriaus pasirinkimas yra tinkamas sprendimas, leidžiantis nepaprastai pagerinti produktyvumą, tačiau kartu jis yra visiškai pajėgus būti naudojamas žaidimams ir pramogoms laisvalaikiu po darbo.

Prisijunk

„P2″ serijos monitoriai turi daugybę skirtingų modelių prievadų (išsamią apžvalgą žiūrėkite žemiau esančioje lentelėje). Nors dauguma modelių turi standartines VGA, DVI, DisplayPort ir HDMI įvestis, kad tiktų ir senosioms, ir šiuolaikinėms sistemoms, „24P2C“ ir „27P2C“ modeliai su universaliausiomis jungtimis bus itin veiksmingi ir ateityje. Monitoriai turi USB-C įvestis kartu su USB šakotuvais, todėl nešiojamuosius kompiuterius prie monitoriaus galima prijungti per vieną USB-C kabelį. Ekrano signalas perduodamas per USB-C (DisplayPort pakaitinis režimas) jungtį, kaip ir didelės spartos duomenys, tuo pačiu metu maitinant ir įkraunant nešiojamąjį kompiuterį (USB maitinimo šaltinis). Kai stalinis kompiuteris yra prijungtas prie monitoriaus USB šakotuvo jungties, o klaviatūra ir pelė taip pat yra prijungti prie monitoriaus, įmontuotas KVM jungiklis suteikia galimybę sklandžiai perjungti prijungtą klaviatūrą ir pelę tarp dviejų skirtingų šaltinių. Tai bus naudinga, pavyzdžiui, kai naudotojas savo darbinį nešiojamąjį kompiuterį naudos namų biure kartu su „24P2C“ arba „27P2C“ monitoriais. Tuomet nešiojamąjį kompiuterį galima prijungti prie monitoriaus per USB-C jungtį, o naudotojas gali KVM jungikliu pakeisti, kurį šaltinį nori valdyti: ar darbinį nešiojamąjį kompiuterį, ar namų kompiuterį vienu klaviatūros ir pelės rinkiniu.

Tvarus ir efektyvus

Kad atitiktų naujausius energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkosaugos reikalavimus, visi „P2″ modeliai yra sertifikuoti „EnergyStar 8„, „TCO 8“ ir „EPEAT Gold“ sertifikatais. Visi dešimt modelių taip pat turi AOC „Flicker-Free“ technologiją, kuria siekiama pašalinti elektros srovės sukeliamą mirgėjimą, naudojant nuolatinę elektros srovę (NS, angl. – DC), o ne impulsų pločio moduliaciją (IMP, angl. – PWM), ir „Low Blue Light“ režimą, sumažinantį potencialiai žalingus mėlynos šviesos bangų ilgius ir leidžiantį patogiai naudoti monitorius, esant silpnam aplinkos apšvietimui.

Kainos ir pasirodymo prekyboje datos

„P2″ serijos monitorių pasirodymo prekyboje datos ir gamintojo rekomenduojamos mažmeninės prekybos kainos:

2020 m. birželio mėn.

„22P2DU„, „22P2Q“ modeliai: 139 Eur, 149 Eur;

„24P2Q„, „24P2C„, „Q24P2Q“ modeliai: 189 Eur, 219 Eur, 229 Eur;

„27P2Q„, „Q27P2Q“ modeliai: 219 Eur, 299 Eur;

2020 m. liepos mėn.

„27P2C„, „U27P2“ modeliai: 259 Eur, 399 Eur;

2020 m. rugpjūčio mėn.

„CU34P2A“ modelis: 469 Eur.

Daugiau informacijos ir išsamią kiekvieno monitoriaus techninių specifikacijų apžvalgą galite rasti čia.