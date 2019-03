AOC praneša apie „AOC AGON AG272FCX6″ monitorių su 165 Hz atnaujinimo dažniu

„AOC AGON AG272FCX6″ monitorius su 165 Hz atnaujinimo dažniu ir 1800 R ekrano išlinkiu

jungia žaidėjus prie žaidimo

Amsterdamas, 2019 m. kovo 28 d. – monitorių bendrovė AOC praneša apie „AOC AGON AG272FCX6″ modelį, patobulintą 68,8 cm (27 colių) dydžio, išlenktą „Full HD“ žaidimų monitoriaus „AG272FCX6″ versiją. Naujesnis

„AG272FCX6″ modelis buvo patobulintas, suteikiant jam 165 Hz atnaujinimo dažnį vietoje 144 Hz, kurį turi jo pirmtakas, be to, naująjį modelį puošia prieinamesnės kainos etiketė. Žaidėjams nereikės daryti kompromiso tarp

gerą atsaką turinčio monitoriaus ir išskirtinės vaizdo kokybės, nes monitoriaus MVA panelė gali pasigirti sparčiu 1 ms atsako laiku, taip pat 3000:1 kontrasto santykiu ir 178°/178° plačiais peržiūros kampais. Akį traukiantis

„AG272FCX6″ monitoriaus dizainas su pritaikomomis RGB šviesomis gale užima tiek mažai vietos ant stalo kiek įmanoma, turi ergonomišką reguliuojamo aukščio stovą ir siūlo minimalų ekrano rėmelių plotį, puikiai tinkantį

vientisų daugiaekranių aplinkų kūrimui. Monitoriaus AMD „FreeSync“ palaikymas praktiškai pašalina vaizdo trūkčiojimą ir ekrano plyšinėjimą, suteikdamas sklandžios žaidimo eigos potyrį, padeda pasinerti ir „jausti jungtį su

žaidimu“, kuriamą monitoriaus sparčios panelės ir 1800 R išlinkio.

„AOC AG272FCX6″ monitorius:

Prisijunkite prie žaidimo su 165 Hz atnaujinimo dažniu, 1800 R išlinkiu ir 1 ms MPRT

Pasiruošęs greičiui

„AOC AGON AG272FCX6″ monitorius pristato visiškai naują panardinančio žaidimo patirties lygį, ypač MMORPG (liet.Interneto žaidimas vaidmenimis, kurį žaidžia daug žaidėjų vienu metu), „Action“ (liet. Veiksmo) ir „Racing“ (liet. Lenktynių) arba „Sim“ žaidimų aistruoliams. 27 colių dydžio MVA panelė, sukonstruota su subtiliu 1800 R išlinkiu, žaidėjus dar labiau priartina prie veiksmo scenos. „AG272FCX6″ monitoriaus panelė turi maksimalų 165 Hz atnaujinimo dažnį, o naudojant AMD „FreeSync“ technologiją, monitorius pritaiko savo atnaujinimo dažnį prie grafikos procesoriaus žaidimuose generuojamo kadrų skaičiaus per sekundę ir panaikina ekrano plyšinėjimą. Labai maža įvesties delsa leidžia žaidėjams gauti regimąją grįžtamąją informaciją be jokio pastebimo vėlavimo. Naudodami natūralią „Full HD“ skiriamąją gebą, žaidėjai gali išgauti didžiausią atnaujinimo dažnį. 165 Hz dažniu ir 1 ms atsako greičiu, judesio susiliejimo efektas pastebimai sumažėja, judesys jaučiamas natūraliau, kraštai atrodo aiškiau ir žaidimo eigos netolygumas praktiškai išnyksta. Taip pat MVA panelės 3000:1 kontrasto santykis žavi giliais juodos spalvos atspalviais, ryškiomis spalvomis ir 100% sRGB spalvų spektro aprėptimi.

Pritaikyk savo skoniui

Kadangi „AG272FCX6″ modelis yra skirtas žaidėjams, kuriems patinka individualiai prisitaikyti mūšio stotis, naudojant unikalius įvairaus dydžio ir formos asmeninių kompiuterių korpusus ir RGB spalvų išorinius įrenginius, monitorius turi raudoną, žalią ir mėlyną LED diodus galinėje pusėje su sparnų formos akcentais ir trimis intensyvumo lygiais. Individualaus pritaikymo galimybė tęsiama su visiškai ergonomišku stovu, be pakreipimo ir pasukimo siūlančiu 110 mm aukščio reguliavimą. Dėžutėje esantis „QuickSwitch“ laidinis valdymo pultelis suteikia greitą prieigą prie AOC „Game Modes“ režimų, skirtų FPS (liet. Pirmojo asmens šaudyklių), „Racing“ (liet. Lenktynių) ar RTS (Liet. Realaus laiko strategijos) žaidimų žanrams ir trims individualiems nustatymams, naudojant penkių krypčių vairasvirtę monitoriaus apačioje, todėl nebereikės žaisti, pasitelkiant OSD meniu ant ekrano. Stovo konstrukcijoje įmontuota nešiojimo rankena ir kabelių valdymo sprendimas leidžia lengvai transportuoti ir sukurti švaresnę erdvę ant stalo be matomos netvarkos.

Komfortas žaidžiant

Naudodami „AG272FCX6″ monitoriaus „AOC Shadow Control“ funkciją, žaidėjai gali paryškinti tamsias šešėlines vietas, kad geriau matytų išsamią informaciją, nepaveikdami likusio vaizdo, arba patamsinti šviesias sritis. Be to, siekiant, kad žaidėjai galėtų patogiai žaisti ilgą laiką, AOC „Flicker-Free“ technologija pašalina mirgėjimą, o „Low Blue Light“ režimas pasilpnina mėlyną šviesą, sumažindamas akių diskomfortą ir nuovargį. „AG272FCX6″ monitoriaus du HDMI prievadai, viena „DisplayPort“ jungtis ir viena VGA įvestis, kaip ir dvi USB 3.0 prieigos leidžia prijungti kelis vaizdo šaltinius. Garsas gali būti transliuojamas per „AG272FCX6″ monitoriaus stereo garsiakalbius (2×3W) arba nukreiptas per ausinių jungtį gale.

„AOC AGON AG272FCX6″ monitorių bus galima įsigyti 2019 m. balandį už gamintojo rekomenduojamą mažmeninę 349,00 EUR kainą.