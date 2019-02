AOC prisijungia prie 2019 m. Katovicuose vykstančių

„Intel Extreme Masters“ turnyrų

Amsterdamas, 2019 m. vasario 28 d. – AOC kviečia visus sirgalius prie jų prisijungti IEM Katovicų turnyruose, kurie vyks kovo 1–3 dienomis garsiojoje „Spodek“ arenoje. Monitorių bendrovė pasiūlys įvairias veiklas ir

pademonstruos savo naująjį modelį „AGON AG273QCG“, AOC žaidimams skirtų monitorių asortimente greičiausią 240 Hz monitorių, taip pat „AGON AG251FZ“ monitorių ir galiausiai, jų naująjį „AOC G2590PX/G2 Signature

Edition“ žaidimų monitorių, kurį pristatys „G2 Esports CS:GO“ komanda, dalyvaujanti „CS:GO-Major“ čempionate. Visas veiksmas vyks „Alsen“ stende Tarptautiniame kongresų centre.

Apdovanojimus pelniusi kokybė ir stulbinantys vaizdai – „AOC G2590PX/G2″

„G2 Esports“ komanda dalyvauja „CS:GO Major“ čempionate

Šiais metais „G2 Esports“ komanda dalyvauja „Intel Extreme Masters“ turnyruose. Komanda iš Berlyno ne tik pasitiks sirgalius savo stende, kur bus galima išvysti neseniai į rinką paleistą „AOC G2590PX/G2“ žaidimų monitorių, bet taip pat susitiks su savo sirgaliais ir dalyvaus tiesioginėje klausimų-atsakymų sesijose susitinkant su draugais AOC ir „Alsen“ stende.

Galimybė žaisti su profesionalais

Papildomai, IEM turnyrų metu AOC ir „Alsen“ pristatys daugybę renginių savo stende. Penktadienį lankytojai galės patikrinti jėgas „CS:GO“ „5 prieš 5″ varžybose, susikaudami su prestižiniais lenkų profesionaliais žaidėjais, kaip Piotr „morelz“ Taterka ir Paweł „innocent“ Mocek. „Alsen“ žaidėjas Artur „IceFire“ Klimowski pakvietė visus drąsuolius kartu su juo tiesiog stende pademonstruoti savo ištobulintus žaidimo judesius. Dalyviai taip pat galės išmėginti savo statybų, lenktynių ir šaudymo įgūdžius „Fortnite Challenge“ renginyje.

Šeštadienis prasidės išskirtinėmis „Rainbow Six: Siege“ parodomosiomis varžybomis tarp Lenkijos profesionalios komandos „PACT“ ir atrinktų žiūrovų, o taip pat scenoje bus dar daugiau „CS:GO“ ir „Fortnite“ gyvo veiksmo. Be to, bebaimiai FPS žaidėjai galės sudalyvauti „1 prieš 1″ „Quake Champions“ varžybose, žaisdami prieš kitus dalyvius. Taip pat vyks susitikimas su influenceriu (nuomonės formuotoju) „Arquel“. Galiausiai, šeštadienį RTS sirgaliai galės dalyvauti „1 prieš 1″ „StarCraft 2″ turnyre, kuris tikrai vertas sumokėtų pinigų.

Monitoriai „AOC AG251FZ“ ir „AG273QCG“

Visos žaidimų veiklos „Alsen“ stende vyks AOC esportui skirto modelio „AG251FZ“ monitoriais, kurie turi 240 Hz atnaujinimo dažnį, „FreeSync“, 1 ms atsako laiką ir reguliuojamą stovą su aukščio, pakreipimo, ašies pakeitimo, pasukimo galimybėmis.

Lankytojai vietoje taip pat galės iš arčiau pamatyti visiškai naują AOC žaidimų monitorių „AG273QCG„. Būdamas „AGON 3″ serijos dalimi, jis apjungia patikimą kokybę su modernia estetika ir pasižymi aukščiausios klasės 2560 x 1440 „WQHD“ raiška, „G-Sync“, 1 ms atsako laiku ir 165 Hz atnaujinimo dažniu.

Išsamus AOC ir „Alsen“ stendo tvarkaraštis

Penktadienis

12:00 – 14:00: „Fortnite“ iššūkis

15:00 – 17:00: „CS:GO“ turnyras

17:00 – 18:00: Scenoje – „Cosplay“ persirengėliai

18:00 – 20:00: „CS:GO“ rungtynės iki mirties

Šeštadienis

12:00 – 13:00: „R6S“ parodomosios varžybos

13:00 – 15:00: „CS:GO“ turnyras

14:00 – 15:00: Susitikimas su Arquel

15:00 – 17:00: „Quake“ turnyras

17:00 – 18:00: Scenoje – „Cosplay“ persirengėliai

18:00 – 20:00: „Fortnite“ iššūkis

Sekmadienis