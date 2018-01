AOC sustiprina įsipareigojimą esportui ir tampa „G2 Esports“ partneriu

Amsterdamas, 2018 m. sausio 9 d. – Monitorių bendrovė AOC šiandieną oficialiai pristato savo pasaulinę esporto rėmimo programą, tapdama „G2 Esports“, vienos galingiausių ir sėkmingiausių esporto organizacijų visame pasaulyje, partnere. Įkurtas 2013 m. garsaus žaidėjo profesionalo Carlos „ocelote“ Rodriguez, „G2 Esports“ klubas greitai įsitvirtino kaip Europos regiono titanas įvairiuose tarptautiniuose esporto renginiuose, pasiekęs įspūdingų rezultatų ir iki šiol laimėjęs 79 titulus. AOC ruošiasi padidinti šį skaičių, tiekdama greičiausius, kada nors pagamintus, žaidimų monitorius.

„Mes ypatingai džiaugiamės mūsų partneryste su „G2 Esports““, pažymi AOC marketingo ir verslo valdymo Europoje direktorius Stefan Sommer. „Darbas su geriausiomis esporto komandomis įkvepia mus galvoti apie produkto dizainą ir padeda nustatyti, kurie funkcijų rinkiniai geriausiai tinka atitinkamam žanrui ar žaidimui. G2 suteikia puikias treniravimosi priemones ir sąlygas savo žaidėjams, ir mes laukiame galimybės prisidėti prie šių standartų laikymosi, suteikdami aukščiausios kokybės „AGON“ serijos monitorius.“

„G2 Esports“ yra plačiai gerbiamas ne tik dėl jų sėkmės tarptautiniuose turnyruose ir lygose, bet ir dėl to, kad pakartotinai suburia pasaulinės klasės talentus į savo kiekvienos komandos sąrašą, ar tai būtų „League of Legends“, „CS:GO“, „Hearthstone“, „PUBG“ ar „Rocket League“.

Per 2017 metus G2 „League of Legends“ komanda paeiliui laimėjo pirmąją vietą Europos čempionato serijų (EU LCS) pavasario ir vasaros sezonuose ir taip pat užėmė antrąją vietą prestižiniame Vidurio sezono kviestiniame turnyre (angl. Mid-Season Invitational, MSI).

Vasarį, „G2 Esports“ suformavo „CS:GO“ komandą, apie kurią jau kalbama kaip apie „legendinę prancūzų super komandą“. Po karštų rungtynių jie iškovojo trofėjus „DreamHack Masters 2017″ ir „ESL Pro Series Season 5″ varžybose, nepaisant to, kad 2017-ieji buvo debiutiniai metai.

G2 įkūrėjas ir generalinis direktorius Carlos „ocelote“ Rodriguez pažymi: „Kiekvienas „G2 Esports“ organizacijoje be galo džiaugiasi bendradarbiavimu su AOC. Profesionalių žaidėjų įsitraukimas į geriausių kompiuterinių žaidimų monitorių vystymą yra svarbus ir mes su mielu noru paskolinsime mūsų pasaulinio lygio žvaigždes padėti AOC bendrovei siekiant tobulumo. Esame tikri, kad naujai gauti aukščiausios klasės „AGON“ serijos „AG251FZ“ monitoriai su žaibiško greičio atsinaujinimo dažniu bus svarbiausia mūsų optimalios treniravimosi aplinkos dalimi. Geriau nei kas nors kitas žinome, kad talentas be sunkaus darbo ir praktikos yra bevertis. Neabejojame, kad šis tikėjimas ir ryžtas būti geriausiais ves mus į pergales 2018 metais. Mūsų komandos, kaip niekada, trokšta pergalių ir mes esame laimingi, turėdami partnerius, kurie tiki mūsų siekiu ir nori visuomet padėti mums judėti į priekį.“

„AOC AG251FZ“ monitorius turi greičiausią šiandien rinkoje egzistuojančią ekrano panelę

Pagal rėmimo susitarimą, AOC aprūpins G2 treniravimosi bazę pažangiausiais „AG251FZ“ žaidimų monitoriais, kurie gali pasigirti neįtikėtinai aukštu 240 Hz atsinaujinimo dažniu ir 1 ms įvesties delsa. „Apmokytų pilotų akys gali suvokti kadrus, atsinaujinančius maždaug 200 kartų per sekundę dažniu. Naujausi tyrimai taip pat teigia, kad esporto profesionalai pasiekia panašius rezultatus per intensyvias varžybas. Dėl to mes aprūpiname G2 tik greičiausiomis, kokias rinka gali pasiūlyti, ekrano panelėmis, – įgalindami juos visiškai realizuoti turimą potencialą“, priduria Sommer.