„Apple“ atskleidė „iPhone 14 Pro (Max)“ telefonus

„iPhone 14 Pro“ turi 6,1 colio OLED ekraną (2556 x 1179 taškų, 460 PPI), o didesnis „iPhone 14 Pro Max“ – 6,7 colio OLED panelę (2796 x 1290 taškų, 460 PPI). Abiejuose modeliuose naudojama nerūdijančio plieno briaunų konstrukcija su tekstūruoto matinio stiklo galine dalimi ir keraminio skydo priekine danga. Pagal specifikacijas abu telefonai pasižymi 1000 nitų tipiniu maksimaliu ryškumu, 1600 nitų maksimaliu HDR ryškumu ir iki 2000 nitų maksimaliu ryškumu lauke. Juose taip pat naudojama „Apple ProMotion“ technologija, kuri gali automatiškai reguliuoti ekrano atnaujinimo dažnį nuo 1 Hz iki 120 Hz, priklausomai nuo to, kas rodoma, kad būtų taupomas akumuliatorius arba padidintas ekrano sklandumas.

2022 m. naujovė – visada įjungtas ekranas, kuriame laiką, valdiklius ir kitą tiesioginę veiklą galima matyti vos pažvelgus. Išpjova dabar yra „Dinaminė sala“ – programinės įrangos sukurta patirtis, kuri sujungia pranešimus, įspėjimus ir veiklą į vieną, formą keičiančią erdvę, kuri prisitaiko priklausomai nuo ją naudojančios foninės veiklos.

„iPhone 14 Pro“ serijos telefonų galios šaltinis yra naujasis „A16 Bionic“ sisteminis lustas, turintis šešių branduolių procesorių (du didelio našumo branduoliai, keturi evektyvūs branduoliai), kuris, „Apple“ teigimu, yra iki 40 proc. spartesnis nei konkurentų. Jis sukurtas naudojant 4 nm litografiją ir turi beveik 16 mlrd. tranzistorių. Tuo tarpu penkių branduolių grafika turi 50 proc. didesnį atminties pralaidumą nei anksčiau, o naujasis 16 branduolių Neural Engine gali atlikti beveik 17 trilijonų operacijų per sekundę. Reikia įspėti, kad „A16 Bionic“ bus montuojamas tik „Pro“ serijoje. Standartiniai „iPhone 14“ ir „iPhone 14 Plus“ bus tiekiami su praėjusių metų „A15 Bionic“.

„Pro“ telefonų galinės kameros sistemą sudaro 48 megapikselių quad-pixel pagrindinė kamera, esanti už septynių elementų f/1,78 diafragmos objektyvo. Taip pat yra 12 megapikselių itin plati kamera su 13 mm židinio nuotoliu, 120 laipsnių matymo lauku ir f/2,2 diafragmos šešių elementų objektyvu, taip pat 12 megapikselių, 77 mm teleobjektyvo kamera su f/2,8 diafragma ir šešių elementų objektyvu, užtikrinančiu 3 kartus optinį priartinimą.

Be to, „Apple“ nurodo „ketvirtąją“ kamerą – 12 megapikselių 2x teleobjektyvą, kuris įjungiamas apkarpius keturių pikselių jutiklį. Perdaryta „True Tone“ blykstė dabar turi devynių šviesos diodų masyvą, kuris keičia raštą pagal naudojamą židinio nuotolį, kad būtų pasiekti optimalūs rezultatai. Užpakalinius objektyvo elementus saugo safyro kristalo danga.

Akumuliatoriaus veikimo trukmė – iki 23 valandų vaizdo įrašų atkūrimo „iPhone 14 Pro“ ir iki 29 valandų“ iPhone 14 Pro Max“. Abu telefonai gali būti greitai įkraunami ir 50 proc. įkrovą pasiekti per maždaug 30 minučių, be to, jie turi IP68 atsparumo dulkėms ir skysčiams reitingą.

Rugsėjo 9 d. bus galima iš anksto užsisakyti „iPhone 14 Pro“ ir „iPhone 14 Pro Max“, o rugsėjo 16 d. juos bus galima įsigyti realiai. Kaina prasideda nuo 999 USD už „iPhone 14 Pro“ ir 1 099 USD už „iPhone 14 Pro Max“ su pradinio lygio 128 GB atminties variantu. Kiekvienas iš jų siūlomas juodos, sidabrinės, auksinės arba violetinės spalvos, o papildomai bus galima rinktis iš 256 GB, 512 GB ir 1 TB talpos variantų.