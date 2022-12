„Apple“ ir NVIDIA – pirmieji TSMC Arizonos gamyklos klientai

„Apple“ ir NVIDIA bus vieni pirmųjų TSMC naujosios prabangios 12 mlrd. dolerių vertės puslaidininkių gamyklos Arizonoje (JAV) klientų. „Apple“ bus pirmasis stambus žaidėjas, pradėjęs masinę gamybą gamykloje, o po jo seks NVIDIA. Abi bendrovės planuoja Arizonoje gaminti dalį savo lustų, o gamykloje didėjant pajėgumams – proporcingai didinti gamybos apimtis.

TSMC gamykloje Arizonoje iš pradžių planuota gaminti 5 nm ir 4 nm EUV lustus, kurių gamyba sieks 20 000 silicio plokščių per mėnesį, tačiau dabar bendrovė tikisi įdiegti pažangesnį techprocesą, kad neatsiliktų nuo to, kas bus laikoma pažangiausiu, kai gamykla pradės veikti, taip pat padvigubinti gamybą iki 40 000 silicio plokščių per mėnesį. Šie pajėgumai turėtų užtikrinti, kad „Apple“ ir NVIDIA savo pažangiausius lustus gamins naudojant šią gamyklą (toliau nuo Azijos), kad būtų galima griežčiau kontroliuoti eksportą ir padidinti tiekimo grandinės atsparumą iškilus saugumo problemoms Taivano sąsiauryje.