„Apple“ pripažįsta, kad „iPhone“ naudos USB-C jungtį

ES įstatymas, pagal kurį iki 2024 m. visa maža įkraunama elektronika turi būti aprūpinta USB-C standartu, praktiškai įtvirtintas akmenyje, todėl dėmesys sutelktas į bendrovę, kuriai tai turės didžiausią poveikį: „Apple“.

Šią temą „The Wall Street Journal“ žurnalistė Joanna Stern iškėlė per pokalbį su „Apple“ rinkodaros vadovu Greg Joswiak. Paklaustas, ar „Apple“ pakeis „Lightning“ jungtį „iPhone“ telefonuose, Joswiak atsakė: „Akivaizdu, kad turėsime laikytis įstatymų; neturime kito pasirinkimo“.

Joswiak taip pat buvo paklaustas, kada vartotojai gali tikėtis šio pakeitimo. „Europos vartotojams laiką diktuoja europiečiai“, – sakė jis. Įstatyme nustatyta, kad visi regione parduodami elektroniniai prietaisai iki 2024 m. turi turėti USB-C įkrovimo jungtis.

Nenuostabu, kad Joswiak neatrodė labai patenkintas dėl to, kad „Apple“ buvo priversta paklusti. Jis pažymėjo, kad Europos valdžios institucijos kadaise norėjo, kad „Apple“ naudotų Micro-USB, jei taip būtų nutikę nei „Lightning“, nei USB-C, nebūtų išrasti. Be to, „Apple“ atstovas teigė, kad perėjimas nuo „Lightning“ prie USB-C lemtų elektroninių atliekų padidėjimą, o tai yra priešingai, nei teigia Europos Sąjunga.

Įdomu tai, kad Joswiak atsisakė pasakyti, ar „iPhone“ su USB-C bus parduodami už ES ribų. Jis taip pat pasiūlė standartizacijos klausimą spręsti naudojant įkroviklius, kuriose naudojami nuimami kabeliai.

„Apple“ daugelį savo įrenginių, įskaitant „iPad“ ir „MacBook“, jau perkėlė iš „Lightning“ į USB-C, o pranešimai apie tai, kad kitais metais ji išleis „iPhone“, kuriame bus naudojamas USB-C įkrovimo standartas, pasirodė dar iki ES teisės akto priėmimo.