ARCTIC išleidžia pasyviai aušinimus kompiuterius su „Ryzen“ procesoriais

ARCTIC pristato naują, puikų produktą rinkoje. Naujoviškas „Senza Under Desk PC“, kurį galima įsigyti trijų versijų, stebina diskretišku montavimu po stalu, dideliu našumu ir visiškai pasyviu aušinimu. Tai išbaigtas kompiuteris, kuris puikiai integruojamas į bet kokią darbo aplinką ir užtikrina tvarkingą, efektyvią sąranką.

Idealus sprendimas šiuolaikiniams biurams ir namų biurams

„Senza“ buvo sukurtas siekiant optimizuoti darbo vietą. Su „Under Desk PC sukūrėme kompiuterį, kuris yra negirdimas ir nematomas bei užtikrina maksimalų komfortą ir našumą.“ – Magnusas Huberis, generalinis direktorius.

Tylus ir nereikalaujantis priežiūros

Dėl pasyvaus aušinimo „Senza“ veikia visiškai tyliai ir praktiškai nesidėvi bei nereikalauja priežiūros, nes nėra judančių dalių.

Praktiškas ir kompaktiškas

Montuojant po stalu, visa darbo vieta išlieka laisva nuo netvarkos ir gerai sutvarkyta. Jo priekinis skydelis suteikia galimybę be vargo pasiekti svarbiausias funkcijas.

Galingas ir universalus

Dėl efektyvios techninės įrangos „Senza“ pasižymi dideliu našumu. HDMI ir DisplayPort jungtys leidžia tiesiogiai prijungti du monitorius. Be to, jis palaiko iš viso keturis ekranus per grandininį sujungimą.

Prieinamumas

Dabar „Senza“ galima įsigyti visų trijų versijų ARCTIC internetinėje parduotuvėje ir pas pasirinktus partnerius.

„Senza 5500GT“

CPU: AMD Ryzen 5 5500GT

Graphics: AMD Radeon RX Vega 7

Memory: 16 GB DDR4-3200 SO-DIMM

Storage: 1 TB NVMe M.2 TLC SSD

OS: Windows 11 Home N

MSRP: € 599.99

„Senza 5700G“

CPU: AMD Ryzen 7 5700G

Graphics: AMD Radeon RX Vega 8

Memory: 32 GB DDR4-3200 SO-DIMM

Storage: 1 TB NVMe M.2 TLC SSD

OS: Windows 11 Home N

MSRP: € 699.99

Senza Senza 5700G Pro