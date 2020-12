„ASRock“ išleido X370 pagrindinės plokštės BIOS, kuris įgalina „Ryzen 5000“ procesorių palaikymą

Išleisdama „Ryzen 5000“ serijos procesorius AMD aiškiai pasakė, kad šių procesorių X370 ir B350 pagrindinės plokštės nepalaikys, o „Zen 3“ veiks tik su 400 ir 500 serijos pagrindinėmis plokštėmis. Dabar aiškėja, kad „ASRock“ nusprendė sukurti BIOS, kuris įgalina „Ryzen 5000“ procesorių palaikymą „X370 Taichi“ pagrindinėse plokštėse. Tiesa, šis BIOS yra prieinamas ne tiesiai iš „ASRock“, o per antrinį tinklapį. Tad jį naudoti reikėtų atsargiai, nes jame, galimai, yra ne viena klaida, o pats BIOS yra alfa versijos.

Po šios naujienos apie X370 pagrindinėms plokštėms skirtą BIOS su „Ryzen 5000“ palaikymu AMD pasakė, kad kompanija neplanuoja leisti „Ryzen 5000“ procesorių naudoti 300 serijos pagrindinėse plokštėse. AMD šioje situacijoje atrodo kaip tikri blogiukai, bet reikia prisiminti, kad senesnių pagrindinių plokščių BIOS ROM yra per mažos talpos ir juose tiesiog netelpa visų AM4 procesorių palaikymas. Jei AMD partneriams reikės leisti BIOS tik su tam tikrų procesorių palaikymu, tai bus tikras galvos skausmas. Dėl to niekas to nesiims, nors technologiškai tai ir įmanoma, kaip rodo „ASRock“ darbas.