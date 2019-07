„Asus“ apie patobulintas „Navi“ daugiau informacijos atskleis tik rugsėjį

Jau dabar norintys gali nusipirkti referencinio dizaino „RX 5700 (XT)“ vaizdo plokštes. Kaip įprasta, gamyklinio dizaino AMD vaizdo plokštės kovoja su didelėmis temperatūromis ir triukšmauja daugiau nei norėtų naudotojai. Kitko iš išpučiamo tipo aušintuvo niekas ir nesitiki.

„Asus“ yra vienas didžiausių AMD partnerių ir tikrai planuoja pagerinti „RX 5700“ serijos vaizdo plokščių dizainą su geresniu aušinimu ir galingesne maitinimo grandine. Gausime ir kiek daugiau dažnio. Gaila, bet „Asus“ apie naujus „RX 5700 (XT)“ modelius yra pasiruošę kalbėti tik rugsėjį.

AMD pranešė, kad partneriai savo patobulintus „RX 5700 (XT)“ modelius siūlys rugpjūčio viduryje, bet „Asus“ paruošti naujas vaizdo plokštes reikia daugiau laiko. Dabar neaišku, kaip su šia užduotimi susidoros kiti gamintojai ir kada realiai pamatysime partnerių patobulintus modelius parduotuvėse. Tad belieka laukti.

„Asus“:

Our initial Navi offerings will use AMD’s reference cooler design and clock speeds, but we’ll be tweaking, tuning, and powering up these new Radeons with coolers of our own design soon. Stay tuned for more details in September.