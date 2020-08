ASUS išleidžia „VivoBook Flip 14“ nešiojamą kompiuterį su „Ryzen 4000U“ procesoriais

ASUS oficialiai išleidžia dar vieną nešiojamą kompiuterį su „Ryzen 4000U“ serijos procesoriais. Tai yra „VivoBook Flip 14“ (TM420) nešiojamas kompiuteris su 360o vyriu, kuris ištvers bent 20 000 atidarymo/uždarymo veiksmų. Dėl to kompiuterį galima naudoti įprastai arba kaip planšetę. Liečiamas ekranas taip pat reaguoja į ASUS rašiklį ir suteikia tikroviško rašymo potyrius ir tikslumą. Kaip jau išduoda pavadinimas, ekranas yra 14 colių, jo raiška yra 1920 x 1080, sRGB spalvų aprėptis yra 100 %, o apžvalgos kampai yra 178o/178o. ASUS sako, kad klaviatūra turi padidintus mygtukus, dėl to ja yra patogu naudotis. „VivoBook Flip 14“ kompiuteris turės 43 Wh bateriją, kurią iki 60 % bus galima įkrauti per 49 minutes. Kadangi kompiuterio korpusas yra metalinis, tai jis bus tvirtas, o taip pat yra tik 1,82 cm storio ir sveria 1,5 kg.

„VivoBook Flip 14“ kompiuterius varys „Ryzen 7 4700U“, „Ryzen 5 4500U“ arba „Ryzen 3 4300U“ procesoriai, o šalia bus 8 GB arba 16 GB operatyviosios atminties. Duomenų kaupikliai bus trijų talpų: 256 GB, 512 GB arba 1 TB. „VivoBook Flip 14“ rekomenduojama kaina prasideda nuo 599,99 USD.